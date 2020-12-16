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    У Києві злочинці викрали бабусю, щоб заволодіти її квартирою (фото)

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    В автомобілі викрадачів перебувала&nbsp;налякана 78-річна жінка - У Києві злочинці викрали бабусю, щоб заволодіти її квартирою (фото)
    В автомобілі викрадачів перебувала налякана 78-річна жінка
    Фото: Патрульна поліція Києва

    У столиці було введено оперативний план «Перехват» для затримання викрадачів

    14 грудня столичні патрульні затримали осіб, які проти волі посадили літню жінку в автомобіль і повезли в невідоме місце.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    14 грудня жінка приїхала відвідати свою бабусю, яка проживає у квартирі на вулиці Данила Щербаківського. Вдома літня жінка була не одна, а в компанії незнайомців. Онуці вони пояснили, що збираються винаймати це житло, та швидко вивели стареньку жінку на вулицю, посадили до автомобіля і поїхали у невідомому напрямку. Завадити незнайомцям жінці не вдалося, але вона запам'ятала номер авто та прикмети незнайомців.

    Заявниця одразу звернулася до поліції та повідомила про викрадення бабусі.

    Через цю подію в місті ввели оперативний план «Перехват» із розшуку автомобіля Renault. Патрульні, які стежать за безпекою міста через камери відеонагляду, скерували найближчі до Renault автопатрулі.

    На вулиці Зодчих патрульним вдалося зупинити автомобіль з імовірними викрадачами. У салоні перебувало четверо осіб та налякана 78-річна жінка.

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    У Києві злочинці викрали бабусю, щоб заволодіти її квартирою (фото)
    У Києві злочинці викрали бабусю, щоб заволодіти її квартирою (фото)
    У Києві злочинці викрали бабусю, щоб заволодіти її квартирою (фото)
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Інспектори затримали ймовірних злочинців та викликали на місце слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал нерухомість викрадення злочин квартира
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