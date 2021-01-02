Київ закупить 20 низькопідлогових трамваїв в українського виробника

Контракт ще не підписали через скарги іншого учасника торгів

Дніпровсько-одеська компанія «Татра-Юг» стала переможцем тендера, проведеного Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), на постачання 20 багатосекційних трамваїв загальною вартістю 24,9 млн євро для комунального підприємства «Київпастранс».

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.

Повідомляється, що тендерну пропозицію «Татра-Юг» було акцептовано. Проте поки що підписання контракту затягується через скаргу, подану іншим учасником торгів.

«Щодо закупівлі інформуємо, що за вказаний бюджет тендера нами було запропоновано 20 одиниць нових низькопідлогових вагонів, іншим учасником торгів (консорціум «Електронтранс») запропоновано 14 одиниць, а третій учасник (консорціум «Білкомунмаш») висунув пропозицію в 10 одиниць трамвайних вагонів», – пояснили в «Татра-Юг».

У компанії очікують, що у 2021 році контракт все ж таки буде підписаний.

Як повідомлялося, тендер був оголошений 6 вересня 2019 року. Згідно з ним закупівля нових трамваїв задовжки не менш як 26 м для Київпастрансу передбачена коштом кредитних коштів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Очікувана ціна закупівлі – 24,893 млн євро.

Окрім трамваїв, постачальник має надати супутні товари та послуги, включаючи постачання комплекту обов'язкових запасних частин і витратних матеріалів, технічної документації, введення в експлуатацію і гарантійну діяльність.

На початку грудня 2020 року повідомлялося, що в цехах «Татра-Юг» у Дніпрі на фінальній стадії складання перебував перший низькопідлоговий трамвай К–1Т306. У січні його планують випробувати в Києві або в Дніпрі.