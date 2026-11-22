Після удару по п'ятиповерхівці в Димері 14 людей не виходять на зв'язок – Зеленський
Рятувальники евакуювали дев'ятьох мешканців і локалізували пожежу
Після російського удару безпілотником по житловому будинку в селищі Димер Вишгородського району Київщини 14 людей не виходять на зв’язок. Під завалами ще можуть перебувати люди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.
У п'ятиповерхівці частково зруйновано під’їзд. Пошуково-рятувальна операція триває від ранку. Рятувальники локалізували пожежу, розбирають завали й шукають людей. Зеленський подякував їм за швидку евакуацію та додав, що на місці працюють усі необхідні служби.
За даними Київської ОВА, внаслідок атаки травмовано двох людей. Підлітка з множинними осколковими пораненнями руки госпіталізували, а 22-річній дівчині з різаними ранами стопи надали допомогу на місці. У Димері також пошкоджено дитсадок і магазин.
Зеленський також повідомив, що в Запоріжжі дитина зазнала поранення внаслідок російського удару керованими авіабомбами по житлових будинках. Протягом тижня під російськими ударами опинилися 20 регіонів України. Росія випустила близько 2700 дронів, майже 1460 авіабомб і 165 ракет різних типів.
Значна частина ракет була балістичною, зокрема північнокорейського виробництва. За словами Зеленського, Росія допомагає Пхеньяну модернізувати ці ракети, щоб підвищити їхню точність.
На тлі цих атак президент звернув увагу на затримки з постачанням Україні засобів захисту від балістики. Він закликав США дозволити передачу ракет для систем Patriot, які партнери вже оплатили в межах програми PURL. Зеленський також закликав партнерів продовжувати внески до програми, яку назвав головним джерелом таких засобів для України.
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