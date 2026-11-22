Після російського удару безпілотником по житловому будинку в селищі Димер Вишгородського району Київщини 14 людей не виходять на зв’язок. Під завалами ще можуть перебувати люди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

У п'ятиповерхівці частково зруйновано під’їзд. Пошуково-рятувальна операція триває від ранку. Рятувальники локалізували пожежу, розбирають завали й шукають людей. Зеленський подякував їм за швидку евакуацію та додав, що на місці працюють усі необхідні служби.

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У п'ятиповерхівці в Димері частково зруйновано під'їзд ДСНС

За даними Київської ОВА, внаслідок атаки травмовано двох людей. Підлітка з множинними осколковими пораненнями руки госпіталізували, а 22-річній дівчині з різаними ранами стопи надали допомогу на місці. У Димері також пошкоджено дитсадок і магазин.

Зеленський також повідомив, що в Запоріжжі дитина зазнала поранення внаслідок російського удару керованими авіабомбами по житлових будинках. Протягом тижня під російськими ударами опинилися 20 регіонів України. Росія випустила близько 2700 дронів, майже 1460 авіабомб і 165 ракет різних типів.

😢У Димері під завалами після атаки РФ можуть залишатися люди: 14 людей не виходять на зв’язок – Зеленський У п’ятиповерхівці частково зруйновано під’їзд, триває пошуково-рятувальна операція. Рятувальники евакуювали дев’ятьох людей та локалізували пожежу. На місці працюють усі необхідні служби. Також у Запоріжжі через російський удар КАБами по житлових будинках поранена дитина. За словами президента, цього тижня росіяни атакували 20 регіонів України, випустивши близько 2700 дронів, майже 1460 авіабомб і 165 ракет різних типів. Значна частина ракет – балістичні, зокрема північнокорейського виробництва. Зеленський наголосив на необхідності посилення протиповітряної та протиракетної оборони України, зокрема передачі ракет для вже оплачених партнерами систем Patriot у межах PURL. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 22, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Значна частина ракет була балістичною, зокрема північнокорейського виробництва. За словами Зеленського, Росія допомагає Пхеньяну модернізувати ці ракети, щоб підвищити їхню точність.

На тлі цих атак президент звернув увагу на затримки з постачанням Україні засобів захисту від балістики. Він закликав США дозволити передачу ракет для систем Patriot, які партнери вже оплатили в межах програми PURL. Зеленський також закликав партнерів продовжувати внески до програми, яку назвав головним джерелом таких засобів для України.