Росія атакувала п'ятиповерхівку в Димері, під завалами можуть бути люди
Рятувальники евакуювали дев'ятьох мешканців, серед них дитину
Уранці 22 листопада внаслідок російської атаки безпілотників у селищі Димер Вишгородського району Київщини зруйновано квартири з першого по п’ятий поверх житлового будинку. Під завалами можуть перебувати семеро людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій та начальника ОВА Тимура Ткаченка.
Після атаки в будинку спалахнула пожежа. За даними ДСНС, рятувальники евакуювали дев'ятьох людей, серед них одну дитину. Ткаченко повідомив, що підліток дістав множинні уламкові поранення руки. Його доправили до лікарні. У 22-річної дівчини – різані рани стопи, медики надали їй допомогу на місці.
Також пошкоджено магазин, а вибухова хвиля пошкодила будівлю сусіднього дитсадка. Рятувальники розбирають завали та шукають людей. На місці працюють медики, психологи і представники Товариства Червоного Хреста України. Дані про загиблих і постраждалих уточнюються.
Раніше, у ніч на 20 листопада, російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область. Тоді постраждали двоє людей, було зафіксовано руйнування у двох районах. У Бучанському районі постраждали чоловік і жінка. Обох було госпіталізовано з пораненнями та гострою реакцією на стрес. У Броварському районі атака пошкодила дві офісно-адміністративні будівлі підприємств, приватний будинок та авто.
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