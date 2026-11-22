Уранці 22 листопада внаслідок російської атаки безпілотників у селищі Димер Вишгородського району Київщини зруйновано квартири з першого по п’ятий поверх житлового будинку. Під завалами можуть перебувати семеро людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій та начальника ОВА Тимура Ткаченка.

Після атаки в будинку спалахнула пожежа. За даними ДСНС, рятувальники евакуювали дев'ятьох людей, серед них одну дитину. Ткаченко повідомив, що підліток дістав множинні уламкові поранення руки. Його доправили до лікарні. У 22-річної дівчини – різані рани стопи, медики надали їй допомогу на місці.

⚠️ Київщина: в селищі Димер зруйновано житловий будинок, під завалами можуть перебувати 7 людей, - ДСНС Унаслідок ранкової атаки зруйновано будинок із першого по п’ятий поверх. Рятувальники евакуювали 9 людей, серед них 1 дитину. Ще одна дитина, 2010 року народження, постраждала та госпіталізована. Попередньо 7 людей можуть перебувати під завалами. Інформація щодо загиблих та постраждалих постійно оновлюється. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи, розбір зруйнованих конструкцій та пошук людей. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 22, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Також пошкоджено магазин, а вибухова хвиля пошкодила будівлю сусіднього дитсадка. Рятувальники розбирають завали та шукають людей. На місці працюють медики, психологи і представники Товариства Червоного Хреста України. Дані про загиблих і постраждалих уточнюються.

6 фото На весь екран









На місці удару по п'ятиповерхівці в Димері триває пошуково-рятувальна операція ДСНС

Раніше, у ніч на 20 листопада, російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область. Тоді постраждали двоє людей, було зафіксовано руйнування у двох районах. У Бучанському районі постраждали чоловік і жінка. Обох було госпіталізовано з пораненнями та гострою реакцією на стрес. У Броварському районі атака пошкодила дві офісно-адміністративні будівлі підприємств, приватний будинок та авто.