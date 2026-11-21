Співачка Джамала на виставці Анатолія Криволапа «Світло і колір» у Київській картинній галереї

Наступного тижня, 23-29 листопада, на киян та гостей столиці чекає насичена культурна програма. Зокрема, відбудуться концерти гурту «Брати Гадюкіни» та премії Yuna. У Київській картинній галереї тривають виставки Анатолія Криволапа «Світло і колір» та Євгенія Щукіна «Театр мінливих значень». Театральні сцени представлять україномовну версію рок-опери «Ісус Христос – Суперзірка» та виставу «Ковзанка» за участю Віталіни Біблів.

«Главком» зібрав найцікавіші мистецькі, музичні та театральні події 23-29 листопада, які варто відвідати.

Зміст

Концерти

Yuna. Різдвяний концерт

У Міжнародному центрі культури і мистецтв відбудеться традиційний передсвятковий концерт Національної музичної премії YUNA. На одній сцені зберуться лауреати, номінанти та нові переможці премії різних років, щоб виконати хіти сучасної української сцени.

Коли: 24 листопада, 18:00

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Концерт «На межі світів»

Співачка Ольга Рудик представить програму, що поєднує європейську оперну класику (зокрема твори Моцарта та Верді) з українськими народними піснями. Вечір пройде за участю колективу «Рідні наспіви» під художнім керівництвом Юрія Карнауха та концертмейстера Maestro Piano.

Коли: 27 листопада, 18:00.

Місце проведення Культурний центр «Печерськ Палац», вул. Князів Острозьких 3 (метро Арсенальна).

Концерт гурту «Брати Гадюкіни»

Український рок-гурт «Брати Гадюкіни» виступить у Києві в межах туру «Плюс» після повернення на сцену в оновленому складі.

Коли: 29 листопада, 19:00 .

Місце проведення: Origin Stage, вул. Шота Руставелі, 16А

Виставки

Благодійна виставка «І наснилось мені»

У Молодому театрі відкрилася благодійна виставка сучасного українського мистецтва «І наснилось мені», реалізована спільно з Батальйоном безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади.

Експозиція об’єднує роботи 24 українських художників та художниць, присвячені темам дому, виснаження, втрати, любові й надії. Усі представлені твори можна буде придбати, а 100% виручених коштів спрямують на модернізацію та вдосконалення безпілотних систем для 3-ї ОШБр. Загальна мета збору – 1 млн грн.

Коли: з 13 листопада.

Місце проведення: фойє камерної сцени Молодого театру (вул. Прорізна, 17).

Виставка Анатолія Криволапа «Світло і колір»

Національний музей «Київська картинна галерея» презентує персональну виставку класика сучасного українського мистецтва, лауреата Шевченківської премії Анатолія Криволапа. Цей проєкт підсумовує світоглядні й живописні пошуки автора за останні 25 років і завершує цикл його ювілейних виставок.

В експозиції представлено пейзажі, що досліджують зміну світла та кольору протягом добового циклу – від сонячного дня до містичної ночі. Через мінімалізм і насичені колірні площини художник створює монументальні метафори природи, де більшість робіт експонується вперше.

Виставковий простір доповнено мультимедійними матеріалами та спеціально розробленим освітленням, яке підкреслює взаємодію барв.

Коли: з 16 вересня.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Виставка Євгенія Щукіна «Театр мінливих значень»

Національний музей «Київська картинна галерея» запрошує відвідати персональну виставку українського художника Євгенія Щукіна. Автор переосмислює класичні біблійні та міфологічні сюжети через призму сучасності й українського досвіду війни, де звичні символи набувають нового значення.

Роботи Євгенія Щукіна вирізняються особливою пластикою тіл, рельєфними мазками й глибиною емоцій – від ніжності до тривоги та пам'яті про втрати.

Коли: жовтень – листопад, з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вулиця Терещенківська, 9.

Виставка «Прихисток уяви»

Виставка присвячена ролі мистецтва та уяви в емоційному розвитку дитини. В основі проєкту ідея, що уява допомагає дитині пізнавати світ, осмислювати власний досвід і проживати емоції, а гра й творчість дозволяють виразити те, для чого ще складно знайти слова.

В експозиції представлені живопис, графіка, колажі, мозаїка, кераміка, скульптура та фотографія українських художників різних поколінь, серед яких Марія Примаченко, Олександр Гнилицький, Юрій Соломко, Валерія Трубіна, Ілля Чічкан, Олексій Сай, Роман Мінін. Хоча ці твори створені переважно для дорослого глядача, їх об'єднують свобода художнього мислення й гра з образами, які споріднюють їх зі світом дитячої уяви.

Проєкт реалізований разом із мережею просторів психосоціальної підтримки дітей, які постраждали від війни, «Твій». Тому особливе місце в експозиці посідає творчість дітей, які відвідують ці простори. Поруч з малюнками, браслетами, аудіо- та відеоматеріалами – дитячі стільці та іграшки, а також історії психологів.

Коли: з 11 листопада по 13 грудня 2026 року.

Де: Київська картинна галерея, вулиця Терещенківська, 9.

Виставка «Боротися < Піклуватися < Грати < Поєднувати»

У листопаді в Музеї Ханенків можна відвідати виставку «Боротися < Піклуватися < Грати < Поєднувати». Проєкт пропонує подивитися на мистецтво як на простір взаємодії, турботи та спільної дії. Сама назва задає послідовність різних способів взаємодії зі світом – від спротиву й піклування до гри та пошуку зв’язків. Експозиція досліджує чотири життєві стратегії під час війни через роботи з вовни, конопель і природних барвників.

Коли: до 29 листопада.

Місце проведення: Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, вулиця Терещенківська, 15-17.

Музичні та літературні вечори

Концерт «Бах» у Музичному салоні філармонії

Солісти Національної філармонії України представлять програму, присвячену різним граням творчості Йоганна Себастьяна Баха – від духовної лірики й фрагментів із «Різдвяної ораторії» до інструментальних творів і гумористичного епізоду з «Кавової кантати». На сцені виступлять вокалісти Валентина Матюшенко, Ольга Табуліна, Олександр Чувпило й Тарас Бережанський, а також Борис Матвійчук (флейта) та Денис Кашуба (фортепіано), ведуча – Оксана Колодуб.

Коли: 25 листопада, 16:00.

Місце проведення: Національна філармонія України, Володимирський узвіз, 2.

Театри

Вистава «Тайна вечеря без Ісуса»

Документальна постановка Івана Шарана, створена за принципом вербатім у межах «Школи Ажнова». Протягом трьох місяців актори спілкувалися з реальними людьми, досліджували їхній світогляд та переймали манеру мовлення, щоб скласти історію про покоління, яке змушене самостійно шукати сенси, віру та відповідальність за спільним столом.

Коли: 26 листопада, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Вистава «Чоловік моєї дружини»

Комедія режисера Валерія Астахова про несподівану зустріч за кілька хвилин до приїзду коханої, коли на порозі з'являється чоловік, чия поява перевертає звичний хід подій. У ролях – Володимир Горянський, Олеся Жураківська та Костянтин Костишин.

Коли: 26 листопада, 18:00

Місце проведення: Будинок Кіно, вул. Саксаганського, 6.

Рок-опера «Ісус Христос - Суперзірка»

Понад півстоліття тому Ендрю Ллойд Веббер і Тім Райс створили твір, що назавжди змінив уявлення про музичний театр. Jesus Christ Superstar підкорила Бродвей, Вест-Енд і сцени по всьому світу, ставши однією з найвиконуваніших рок-опер в історії.

Київська опера представляє ліцензійний показ цієї легендарної рок-опери за домовленістю з LW Entertainment – вперше у Києві та вперше в Україні – українською мовою.

Коли: 26-27 листопада о 18:00 та 28-29 листопада о 17:00.

Місце проведення: Київська опера (Київський муніципальний академічний театр опери та балету),вул. Межигірська, 2.

Вистава «Ковзанка»

Постановка про два покоління людей, які звикли жити на межі й шукати драйв, але опинилися в глухому куті, коли на зміну бурхливим подіям прийшов штиль. Це історія про пошук нових сенсів, дитячі травми та спробу впоратися із власним некерованим серцем через гру, спогади про море та несподівані розмови.

Актори: заслужена артистка України Віталіна Біблів, Юрій Кулініч (актор Малого драматичного театру), Христя Люба, Інна Скорина-Калаба, Артем Пльондер, Дар'я Пльондер, Антон Соловей.

Коли: 27 листопада, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.