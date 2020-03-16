Кличко планує тимчасово звільнити підприємців, що працюють у Києві, від місцевих податків і зборів



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Віталій Кличко: Криза завершиться, а нам усім жити і працювати у нашому місті... Залишаймося людьми

Мер Києва підкреслив, що місто звертається до Верховної Ради щодо необхідності ухвалення рішення про звільнення роботодавців від єдиного соціального внеску

Влада Києва, зважаючи на запровадження суворих обмежувальних заходів у місті, опрацьовує варіанти підтримки підприємців і бізнесу, що працюють в столиці. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у відеозверненні, що оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Ми розуміємо, що в умовах суворих обмежень, запроваджених у Києві, в складній ситуації опиняється і бізнес. Вимушено припиняють роботу чимало підприємств і закладів. Міську владу цей факт гостро непокоїть. Ми вже готуємо проект рішення Київради щодо можливих механізмів для тимчасового звільнення підприємців і підприємств, що працюють у столиці, від сплати місцевих податків і зборів. Йдеться, зокрема, про податок на землю, податок на нерухомість та оренду майна», - зазначив Кличко.

Він також підкреслив, що місто звертається до Верховної Ради щодо необхідності ухвалення парламентом рішення про звільнення роботодавців від єдиного соціального внеску. Та можливості для підприємств надання додаткових відпусток співробітникам і нарахування та виплати зарплати працівникам, які вимушено не працюють.

Також столична влада звертається до уряду і податкової служби розглянути ініціативу запровадження податкових канікул для бізнесу терміном на 2 місяці.

«Шановні представники бізнесу! Так, доведеться пройти через непрості моменти. Давайте зробимо це гідно! Міська влада вас підтримає. І разом, у конструктивній співпраці, ми подолаємо виклики, що сьогодні постали. А ви попіклуйтеся про своїх співробітників. - Не полишайте людей напризволяще, збережіть робочі місця. Криза завершиться, а нам всім жити і працювати в нашому місті! Дякую вам! Залишаймося людьми!», - підкреслив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, завтра РНБО може оголосити надзвичайни стан по всій країні.

Нагадаємо, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.