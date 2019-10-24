Київрада втретє з початку осені спробує зібратися на засідання



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У вересні вже двічі було зірвано засідання Київради

Сьогодні, 24 жовтня, відбудеться пленарне засідання IX сесії 8 скликання Київської міської ради.

Початок засідання о 10:00, повідомляє пресслужба Київради.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за зверненням депутатів Київради скликав на 24 жовтня сесійне засідання.

«Це добре, що депутати зрозуміли свою відповідальність перед киянами, які їх обрали. І я сподіваюся, що засідання відбудеться і ми ухвалимо надзвичайно важливі для життєзабезпечення столиці питання. Адже йдеться про критично необхідне коригування бюджету міста, від якого залежить і виплата зарплати столичним транспортникам, і надбавки освітянам, і кошти на підготовку житлово-комунального господарства до опалювального сезону, і про чимало інших соціальних питань», - наголосив мер.

Він також нагадав, що депутати повинні працювати, аби належно підготувати і ухвалити бюджет столиці на наступний рік.

«Я знаю, що у деяких депутатів є політичні мотиви дестабілізувати роботу Київради. Але ж треба думати не про особисті амбіції, інтереси чи політичні ігрища. Треба усвідомлювати свою відповідальність перед киянами, відповідальність за ті процеси, що відбуваються в столиці. За життєзабезпечення нашого міста. Це сьогодні - головне», - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, 12 вересня пленарне засідання Київради не зібрало кворуму. Кличко ініціював дострокове припинення повноважень Київради.

19 вересня Київрада знову не зібрала кворум для проведення чергової сесії, і Кличко звернувся до Верховної ради України щодо розпуску Київради VIII скликання.