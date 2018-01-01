Київрада прийняла рішення боротися із «несанкціонованою рекламою» новими методами

У Київраді переконані, що нові методи змусять горе-бізнесменів переходити на легальну рекламу

У Київраді сьогодні, 8 лютого, під час пленарного засідання депутати підтримали проект рішення, яке покликане очистити столицю від рекламних оголошень, розміщених у непризначених для цього місцях. Про це повідомляє прес-служба «Об’єднання «Самопоміч». Мета проекту рішення – очищення фасадів будівель, ліхтарів,



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У Київраді переконані, що нові методи змусять горе-бізнесменів переходити на легальну рекламу

У Київраді сьогодні, 8 лютого, під час пленарного засідання депутати підтримали проект рішення, яке покликане очистити столицю від рекламних оголошень, розміщених у непризначених для цього місцях. Про це повідомляє прес-служба «Об’єднання «Самопоміч».

Мета проекту рішення – очищення фасадів будівель, ліхтарів, парканів, зупинок громадського транспорту від несанкціонованих рекламних оголошень.

«Відверто кажучи, це й рекламою важко назвати. Мова йде про роздруковані на домашніх принтерах листівки з надписати «Куплю золото», «Куплю волосся» тощо. Ними всіяні всі зупинки громадського транспорту, стовпи, входи в метро та паркани», – розповів Дмитро Стрижов, співавтор проекту.

Депутат стверджує, що такі оголошення не лише псують вигляд столиці, а й висмоктують кошти з міського бюджету і виснажують людські ресурси (адже комунальники змушені постійно проводити рейди і прибирати вуличні фасади від рекламних оголошень).

Так, вищезгаданим проектом рішення пропонується затвердити нові правила розміщення оголошень, які суворо заборонятимуть розташовування рекламних листівок на елементах вуличного благоустрою. У разі порушення правил підприємцям телефонуватимуть за вказаними в оголошенні телефонами і наполягатимуть на сплаті адміністративного штрафу.

Підприємцям, які ігноруватимуть правила і надалі розміщуватимуть рекламні оголошення не в призначених для цього місцях, кожні дві хвилини надходитиме автоматизований дзвінок, який блокуватиме лінію, а відтак – не даватиме можливість потенційним покупцям (користувачам послуг) з ними зв’язатися. Дмитро Стрижов переконаний: це стимулюватиме горе-бізнесменів переходити на легальну рекламу.