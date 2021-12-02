На охорону культурної спадщини Київ виділить 269 млн грн. Куди підуть кошти
Названо об’єкти культурної спадщини Києва, які будуть оновлені 2022 року
Київська міська рада ухвалила міську цільову програму «Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2022-2024 роки». За неї проголосували 75 депутатів, повідомив профільний заступник голови КМДА Володимир Прокопів.
Згідно з програмою, уже наступного року в столиці запланована реставрація:
- колони Магдебурзького права,
- Покровської церкви,
- будівлі на Андріївському узвозі, 5/2,
- на Андріївському узвозі, 34,
- будівлі на вулиці Сковороди, 2,
- пам’ятки монументального мистецтва національного значення «Пам’ятник князю Володимиру»,
- об’єкті на вулиці Фролівській, 6/8,
- вул. Сковороди, 9-Б.
«І це лише частина запланованого», – розповів Прокопів.
Він наголосив, що для збереження та охорони культурної спадщини Києва місто виділить майже 269 млн грн протягом 2022-2024 років.
«Окрім реставрації, плануємо досліджувати історичні будівлі з метою збереження історичного середовища. Маємо на меті розробити облікову документацію на 570 об’єктів, які наразі без документів. Також пріоритетне завдання – визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток культурної спадщини та комплексів місцевого значення на підставі розробленої науково-проектної документації. Це дозволить обмежити висотні параметри забудови довкола пам’яток», – розповів про основні напрямки цільової програми профільний заступник голови КМДА,
Окрім того, програма передбачає проведення виставок і реалізацію культурних проєктів, розрахованих на широке коло відвідувачів. Зокрема, програмою заплановано 6 конференцій (по дві щороку), 36 тематичних семінарів, стільки ж відкритих виставок, які відбуватимуться щомісячно, тощо. Також передбачена організація та проведення заходів у рамках «Днів європейської спадщини».
«Протягом 2022-2024 року багато уваги буде приділено консервації, реставрації і музеєфікації предметів археології, а також виготовленню та встановленню меморіальних і охоронних дошок на пам᾽ятках культурної спадщини. Ще одне завдання – охорона території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», куди входить 370 пам’яток та 2 музеї», – наголосив Прокопів.
За його словами, виконання Програми дасть можливість зберегти той великий пласт культурної спадщини, який є у столиці.
Станом на 1 січня 2021 року у Києві на державному обліку перебуває 3634 об’єкти культурної спадщини, з яких:
- національного значення – 347,
- місцевого значення – 2081,
- щойно виявлених об᾽єктів культурної спадщини – 1206.
Нагадаємо, столична влада планує розробити Стратегію збереження цінної забудови на місцевому рівні в Києві до 2035 року з метою визначення об'єктів архітектурної спадщини з їх подальшим збереженням.