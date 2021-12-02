  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На охорону культурної спадщини Київ виділить 269 млн грн. Куди підуть кошти

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наступного року в столиці запланована реставрація колони Магдебурзького права - На охорону культурної спадщини Київ виділить 269 млн грн. Куди підуть кошти
    Наступного року в столиці запланована реставрація колони Магдебурзького права
    фото з відкритих джерел

    Названо об’єкти культурної спадщини Києва, які будуть оновлені 2022 року

    Київська міська рада ухвалила міську цільову програму «Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2022-2024 роки». За неї проголосували 75 депутатів, повідомив профільний заступник голови КМДА Володимир Прокопів.

    Згідно з програмою, уже наступного року в столиці запланована реставрація:

    • колони Магдебурзького права,
    • Покровської церкви,
    • будівлі на Андріївському узвозі, 5/2,
    • на Андріївському узвозі, 34,
    • будівлі на вулиці Сковороди, 2,
    • пам’ятки монументального мистецтва національного значення «Пам’ятник князю Володимиру»,
    • об’єкті на вулиці Фролівській, 6/8,
    • вул. Сковороди, 9-Б.

    «І це лише частина запланованого», – розповів Прокопів.

    Він наголосив, що для збереження та охорони культурної спадщини Києва місто виділить майже 269 млн грн протягом 2022-2024 років.

    «Окрім реставрації, плануємо досліджувати історичні будівлі з метою збереження історичного середовища. Маємо на меті розробити облікову документацію на 570 об’єктів, які наразі без документів. Також пріоритетне завдання – визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток культурної спадщини та комплексів місцевого значення на підставі розробленої науково-проектної документації. Це дозволить обмежити висотні параметри забудови довкола пам’яток», – розповів про основні напрямки цільової програми профільний заступник голови КМДА,

    Окрім того, програма передбачає проведення виставок і реалізацію культурних проєктів, розрахованих на широке коло відвідувачів. Зокрема, програмою заплановано 6 конференцій (по дві щороку), 36 тематичних семінарів, стільки ж відкритих виставок, які відбуватимуться щомісячно, тощо. Також передбачена організація та проведення заходів у рамках «Днів європейської спадщини».

    «Протягом 2022-2024 року багато уваги буде приділено консервації, реставрації і музеєфікації предметів археології, а також виготовленню та встановленню меморіальних і охоронних дошок на пам᾽ятках культурної спадщини. Ще одне завдання – охорона території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», куди входить 370 пам’яток та 2 музеї», – наголосив Прокопів.

    За його словами, виконання Програми дасть можливість зберегти той великий пласт культурної спадщини, який є у столиці.

    Станом на 1 січня 2021 року у Києві на державному обліку перебуває 3634 об’єкти культурної спадщини, з яких:

    • національного значення – 347,
    • місцевого значення – 2081,
    • щойно виявлених об᾽єктів культурної спадщини – 1206.

    Нагадаємо, столична влада планує розробити Стратегію збереження цінної забудови на місцевому рівні в Києві до 2035 року з метою визначення об'єктів архітектурної спадщини з їх подальшим збереженням.

    Теги: Київ Київрада культура пам'ятник архітектура
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На охорону культурної спадщини Київ виділить 269 млн грн. Куди підуть кошти