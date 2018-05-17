Київрада зібралася на засідання: на розгляді скандальні питання

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На порядку денному 160 питань

Сьогодні, 17 травня, відбувається чергове засідання Київради. На розгляд депутатів винесено 160 питань, частина з яких вже викликала широкий резонанс.

Наприклад, народним обранцям знову запропонують продовжити до кінця 2020 року дію скандальної «Програми оновлення містобудівної документації» та доповнити її завданням із розробки 53-х додаткових Детальних планів території (ДПТ).

А ще депутати знову спробують повернути в комунальну власність кінотеатр «Зоряний» і підтримати ініціативу демонтажу турнікетів на першому поверсі адмінбудівлі по вул. Хрещатик, 36.

Дивіться пряму трансляцію засідання:

Крім того, депутатам запропонують заслухати звіт Київської міськдержадміністрації (КМДА) про виконання заходів щодо реалізації Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

Також, Київрада спробує затвердити Порядок розміщення пересувних атракціонів на території столиці. Відповідно до запропонованого на розгляд проекту рішення, гроші за розміщення таких конструкцій повинні надходити від підприємців, які виграли відповідний аукціон.

Джерело: КиевVласть