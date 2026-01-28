Київщина: рятувальники показали кадри ліквідації наслідків ворожого обстрілу у Білогородці
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих, особи яких наразі встановлюються
Сьогодні о 01:38 у Білогородській громаді Бучанського району Київщини внаслідок атаки ворожого безпілотника «Герань-2» виникла пожежа в квартирі на верхньому поверсі семиповерхового житлового будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.
Повідомляється, що під час ліквідації вогню рятувальники виявили тіла двох загиблих, особи яких наразі встановлюються.
«Унаслідок влучання постраждали четверо людей, серед яких жінка та двоє дітей 2016 і 2021 років народження з гострою реакцією на стрес, а також чоловік із отруєнням продуктами горіння», – йдеться у повідомленні.
Пожежу ліквідовано о 05:15 на площі 600 кв. м.
Як повідомлялось, у ніч на 28 січня унаслідок ворожого обстрілу постраждала Білогородська громада. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Сталася пожежа покрівлі та верхнього поверху.
У мережі з'явилися кадри пошкодженої багатоповерхівки, видно верхні поверхи будівлі, які палають.
До слова, окупанти атакували столицю ударними дронами. У Києві працювала ППО. У Голосіївському районі на дорогу впали уламки БпЛА.
Також внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі пошкоджено також вікна житлового будинку та покрівлю багатоповерхівки. Пожежа на даху нежитлової будівлі не підтвердилась.
