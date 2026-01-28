Київщина: рятувальники показали кадри ліквідації наслідків ворожого обстрілу у Білогородці

Пожежу у будинку було ліквідовано о 05:15 на площі 600 кв. м

Сьогодні о 01:38 у Білогородській громаді Бучанського району Київщини внаслідок атаки ворожого безпілотника «Герань-2» виникла пожежа в квартирі на верхньому поверсі семиповерхового житлового будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Будинок у Білогородській громаді, пошкоджений ворожим дроном у ніч на 28 січня фото: ДСНС Київщини

Повідомляється, що під час ліквідації вогню рятувальники виявили тіла двох загиблих, особи яких наразі встановлюються.

Пожежний кран біля пошкодженого будинку фото: ДСНС Київщини

Деякі жителі будинку опинилися заблокованими у власних квартирах фото: ДСНС Київщини

«Унаслідок влучання постраждали четверо людей, серед яких жінка та двоє дітей 2016 і 2021 років народження з гострою реакцією на стрес, а також чоловік із отруєнням продуктами горіння», – йдеться у повідомленні.

Пожежу ліквідовано о 05:15 на площі 600 кв. м.

Штаб допомоги постраждалим внаслідок обстрілу фото: ДСНС Київщини

На місці влучання працюють психологи ДСНС фото: ДСНС Київщини

Як повідомлялось, у ніч на 28 січня унаслідок ворожого обстрілу постраждала Білогородська громада. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Сталася пожежа покрівлі та верхнього поверху.

У мережі з'явилися кадри пошкодженої багатоповерхівки, видно верхні поверхи будівлі, які палають.

До слова, окупанти атакували столицю ударними дронами. У Києві працювала ППО. У Голосіївському районі на дорогу впали уламки БпЛА.

Також внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі пошкоджено також вікна житлового будинку та покрівлю багатоповерхівки. Пожежа на даху нежитлової будівлі не підтвердилась.