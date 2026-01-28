В одному з районів Києва впали уламки ворожих дронів

У Києві працює ППО

У ніч на 28 січня російські окупанти атакують столиці ударними дронами. У Києві працює ППО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМВА.

Як зазначив очільник КМВА Тимур Ткаченко, у Голосіівському районі на дорогу впали уламки БпЛА. Атака ворога триває. Влада закликає мешканців столиці перебувати в укриттях та безпечних місцях.

Нагадаємо, після чергової важкої ночі для української енергетики частина Києва знову опинилася в темряві. Масований обстріл 24 січня призвів до серйозних пошкоджень електромереж столиці. Найскладніша ситуація наразі зафіксована у Деснянському районі, де без електропостачання залишилися десятки тисяч родин. Компанія ДТЕК повідомила про перехід на екстрені режими роботи через критичну ситуацію в енергосистемі.

До слова, на тлі подолання наслідків масованої атаки 24 січня, Київ значно посилює мережу пунктів допомоги. У столиці вже функціонують 1300 «Пунктів незламності», де мешканці можуть отримати базові послуги в умовах знеструмлення та відсутності опалення.

Згідно з останнім аналізом Інституту вивчення війни (ISW), масовані удари Росії по енергетиці України взимку 2025–2026 років мають чітку стратегічну мету: розділити об’єднану енергосистему країни на ізольовані «острови». Це загрожує повною втратою контролю над передачею електроенергії між регіонами та критичним знеструмленням цивільного населення у розпал морозів.