Головна Київ Новини
search button user button menu button

В одному з районів Києва впали уламки ворожих дронів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В одному з районів Києва впали уламки ворожих дронів
У Києві працює ППО
фото з відкритих джерел

У Києві працює ППО

У ніч на 28 січня російські окупанти атакують столиці ударними дронами. У Києві працює ППО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМВА.

Як зазначив очільник КМВА Тимур Ткаченко, у Голосіівському районі на дорогу впали уламки БпЛА. Атака ворога триває. Влада закликає мешканців столиці перебувати в укриттях та безпечних місцях.

Нагадаємо, після чергової важкої ночі для української енергетики частина Києва знову опинилася в темряві. Масований обстріл 24 січня призвів до серйозних пошкоджень електромереж столиці. Найскладніша ситуація наразі зафіксована у Деснянському районі, де без електропостачання залишилися десятки тисяч родин. Компанія ДТЕК повідомила про перехід на екстрені режими роботи через критичну ситуацію в енергосистемі.

До слова, на тлі подолання наслідків масованої атаки 24 січня, Київ значно посилює мережу пунктів допомоги. У столиці вже функціонують 1300 «Пунктів незламності», де мешканці можуть отримати базові послуги в умовах знеструмлення та відсутності опалення.

Згідно з останнім аналізом Інституту вивчення війни (ISW), масовані удари Росії по енергетиці України взимку 2025–2026 років мають чітку стратегічну мету: розділити об’єднану енергосистему країни на ізольовані «острови». Це загрожує повною втратою контролю над передачею електроенергії між регіонами та критичним знеструмленням цивільного населення у розпал морозів.

Читайте також:

Теги: Київ обстріл окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки на Запоріжжя
Росіяни вдарили по Запоріжжю
2 сiчня, 00:20
Російські дрони атакували лікарню на Чернігівщині
Російські дрони атакували лікарню на Чернігівщині
2 сiчня, 02:45
Росіяни у Білгородській області третю добу живуть без світла
Білгородська область три доби залишається без світла після атаки по енергетиці
12 сiчня, 16:13
Росія атакує Київ балістичними ракетами, виникли проблеми зі світлом (оновлено)
Росія атакує Київ балістичними ракетами, виникли проблеми зі світлом (оновлено)
13 сiчня, 01:40
Українські захисники відбили атаку та знищили понад 20 окупантів
РФ намагалась прорвати кордон на одному з напрямків – ДПСУ
17 сiчня, 07:28
Васлідок нічної атаки по енергооб'єктах столиці без електропостачання залишалися понад 335 тисяч киян
Наслідки нічної атаки на Київ: понад 170 тисяч родин без світла
20 сiчня, 12:03
Собаки гріються у приміщенні магазину «Аврора»
Київрада пропонує дозволити магазинам та кафе пускати тварин
23 сiчня, 08:25
В компанії зазначили, що російські атаки спрямовані по підстанціям, які є найчутливішою частиною енергетики України
ДТЕК показав теплоелектростанцію після російських обстрілів
26 сiчня, 17:56
Роботі енергетиків заважають погодні умови
Київ незабаром повернеться до графіків відключення світла – КМВА
Вчора, 20:36

Новини

В одному з районів Києва впали уламки ворожих дронів
В одному з районів Києва впали уламки ворожих дронів
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Київ незабаром повернеться до графіків відключення світла – КМВА
Київ незабаром повернеться до графіків відключення світла – КМВА
У Києві затримано білоруську агентку КДБ, яка вдавала із себе журналістку
У Києві затримано білоруську агентку КДБ, яка вдавала із себе журналістку
Пошкодження Києво-Печерської лаври під час обстрілу: з’явилися нові дані про стан печер
Пошкодження Києво-Печерської лаври під час обстрілу: з’явилися нові дані про стан печер
Скільки коштує картопля в магазинах Києва: огляд цін
Скільки коштує картопля в магазинах Києва: огляд цін

Новини

Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Вчора, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Вчора, 09:33
Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії
Вчора, 09:06
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Вчора, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
26 сiчня, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
26 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua