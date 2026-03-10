Головна Київ Новини
Стала відома причина демонтажу казкового Буратіно на Академмістечку (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Стала відома причина демонтажу казкового Буратіно на Академмістечку (відео)
Скульптуру офіційно списали за клопотанням директора закладу через її аварійність
скриншот відео

Скульптура розташовувалася у закладі дошкільної освіти №472, який раніше мав назву «Буратіно»

У Києві на території дитячого садка в мікрорайоні Академмістечко демонтували скульптуру казкового персонажа Буратіно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Тсн.ua.

Відео процесу знесення, що з’явилося у соцмережах, швидко спровокувало обговорення: користувачі припустили, що фігуру прибрали в межах деколонізації чи «боротьби з російською спадщиною», оскільки персонаж є головним героєм казки російського письменника Олексія Толстого.

Однак у поліції Києва розвіяли ці припущення. Як з’ясувалося, скульптура розташовувалася у закладі дошкільної освіти №472, який раніше мав назву «Буратіно». Причиною демонтажу став виключно її незадовільний стан: фігура була аварійною та несла потенційну небезпеку для дітей. Скульптуру офіційно списали за клопотанням директора закладу, а на відео зафіксовано роботу штатного працівника з обслуговування, який проводив планові роботи.

Незважаючи на резонанс у мережі через походження персонажа, у закладі наголошують, що рішення було суто господарським. Скульптура, що роками прикрашала подвір’я садочка, з часом зруйнувалася і підлягала утилізації з міркувань безпеки. 

Нагадаємо, процес декомунізації столичних площ та вулиць насправді розпочався понад 35 років тому, ще до проголошення незалежності України. Відомий вчений-фізик і письменник, колишній заступник голови Комісії з культури та охорони історичного середовища Київради Максим Стріха розповів, які топоніми були перейменовані першими та як відбувався цей процес. Про це йдеться у статті «Главкома» «Забужко придумала метро «Шулявська», а Стріха – вулицю Грушевського. Як 35 років тому вперше декомунізували Київ».

