Стала відома причина демонтажу казкового Буратіно на Академмістечку (відео)

Скульптура розташовувалася у закладі дошкільної освіти №472, який раніше мав назву «Буратіно»

У Києві на території дитячого садка в мікрорайоні Академмістечко демонтували скульптуру казкового персонажа Буратіно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Тсн.ua.

Відео процесу знесення, що з’явилося у соцмережах, швидко спровокувало обговорення: користувачі припустили, що фігуру прибрали в межах деколонізації чи «боротьби з російською спадщиною», оскільки персонаж є головним героєм казки російського письменника Олексія Толстого.

Однак у поліції Києва розвіяли ці припущення. Як з’ясувалося, скульптура розташовувалася у закладі дошкільної освіти №472, який раніше мав назву «Буратіно». Причиною демонтажу став виключно її незадовільний стан: фігура була аварійною та несла потенційну небезпеку для дітей. Скульптуру офіційно списали за клопотанням директора закладу, а на відео зафіксовано роботу штатного працівника з обслуговування, який проводив планові роботи.

Незважаючи на резонанс у мережі через походження персонажа, у закладі наголошують, що рішення було суто господарським. Скульптура, що роками прикрашала подвір’я садочка, з часом зруйнувалася і підлягала утилізації з міркувань безпеки.

