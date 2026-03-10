Головна Київ Новини
Суд виніс вирок крадію, який обчистив касовий апарат у салоні краси на Дарниці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Салон краси розташований у підвальному приміщенні
фото: поліція Києва

Правоохоронці затримали крадія у Миколаєві

Дарницький районний суд столиці виніс вирок 42-річному чоловіку, який минулого серпня пограбував салон краси під час комендантської години. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За версією слідства, зловмисник проник до приміщення, віджавши вікно, після чого викрав готівку з касового апарата та парфумерну продукцію. Правоохоронці встановили особу крадія та затримали його у Миколаєві. Ним виявився неодноразово судимий за майнові злочини чоловік, який на момент вчинення нового злочину вже мав невідбуте покарання.

Речові докази, вилучені аоліцією
Речові докази, вилучені аоліцією
фото: поліція Києва

Слідчі Дарницького управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури інкримінували фігуранту крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. Після завершення досудового розслідування справу передали на розгляд суду.

Дарницький районний суд, врахувавши невідбуте покарання за раніше вчинений аналогічний злочин, призначив обвинуваченому остаточне покарання – 7 років і 5 місяців позбавлення волі
фото: поліція Києва

Врахувавши попередні злочини та обставини справи, суд призначив остаточне покарання у вигляді семи років і п'яти місяців позбавлення волі. Наразі вирок набрав чинності, а засуджений перебуватиме під вартою. 

Нагадаємо, у Білій Церкві затримали 38-річного чоловіка, який викрав дефібрилятор зі станції столичного метрополітену. Інцидент трапився на станції метро «Університеті». Крадій дочекався прибуття потяга та, скориставшись відсутністю пасажирів на платформі, від’єднав від спеціального кріплення дефібрилятор та втік з ним.

