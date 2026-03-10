Головна Київ Новини
У Києві затримано агентку ФСБ, яка готувала удари по ТЕЦ (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: Служба безпеки України/Facebook

Фігурантка «маскувала» свої розвідвилазки під виглядом прогулянок з малолітньою донькою

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку ФСБ у Києві, яка збирала інформацію для нового обстрілу енергетичної інфраструктури столиці, зокрема проводила дорозвідку біля міських теплоелектроцентралей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

Слідство встановило, що фігурантка стежила за функціонуванням державних та приватних підприємств, які працюють на оборонну промисловість України, передаючи їхні координати для підготовки ракетних атак.

За матеріалами справи, фігурантка «маскувала» свої розвідвилазки під виглядом прогулянок з малолітньою донькою, при цьому вона регулярно змінювала одяг та манеру поведінки на вулиці.

Як встановило розслідування, агентка відстежувала технічний стан енергооб’єктів після нещодавніх ракетно-дронових атак РФ та збирала актуальну інформацію про стан підприємств оборонно-промислового комплексу.

Як стало відомо, зловмисниця позначала координати на гугл-карті, а потім фотографувала на телефонну камеру потенційні «цілі». 

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки і затримали її за місцем проживання в Оболонському районі Києва.

За даними слідства, завдання ворога виконувала завербована ФСБ продавчиня магазину однієї з торговельних мереж. До уваги російських окупантів вона потрапила під час пошуку «легких заробітків» у Телеграм-каналах.

Погодившись на обіцянку швидкого підробітку, жінка почала об’їжджати місто, щоб скоригувати нові ракетно-дронові удари по київських ТЕЦ та оборонних підприємствах.

Під час обшуків у затриманої вилучено смартфон, з якого вона координувала свої дії з куратором від фсб, та змінні сім-картки.

фото: Служба безпеки України/Facebook
фото: Служба безпеки України/Facebook
фото: Служба безпеки України/Facebook
фото: Служба безпеки України/Facebook

Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала іноземця, який на замовлення РФ готував подвійний теракт у Києві. За даними СБУ, зловмисник спочатку мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під автомобіль українського воїна. Далі терорист планував дистанційно підірвати бомбу в момент підходу військового до машини. А після прибуття на місце події екстрених служб, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч.

Раніше кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували небезпечну агентурну мережу ФСБ у столиці. Затриманим виявився 59-річний київський підприємець, який використовував свій легальний бізнес із виробництва бронескла для збору розвідданих про підприємства, що виконують оборонні замовлення. Фігурант справи займався виготовленням броньованого скла для автомобілів Сил оборони. Використовуючи свій статус підрядника, він об’їжджав підприємства, що займаються ремонтом та модернізацією військової техніки. Під приводом узгодження технічних завдань та укладання нових договорів, агент отримував доступ до територій об'єктів, які насправді були його цілями.

