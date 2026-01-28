Головна Київ Новини
Російський дрон атакував багатоповерхівку на Київщині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Російський дрон атакував багатоповерхівку на Київщині
Наслідки атаки на багатоповерхівку у Київській області
Інформація про постраждалих уточнюється

Цієї ночі російські окупанти вчергове атакували столицю та область ударними дронами. На Київщині російський безпілотник вдарив по житловій багатоповерховій будівлі. Про це пишуть місцеві пабліки, передає «Главком».

У мережі з'явилися кадри пошкодженої багатоповерхівки, видно верхні поверхи будівлі, які палають. Наразі не повідомлялось про загиблих чи постраждалих унаслідок удару. Наслідки обстрілу уточнюються.

Нагадаємо, після чергової важкої ночі для української енергетики частина Києва знову опинилася в темряві. Масований обстріл 24 січня призвів до серйозних пошкоджень електромереж столиці. Найскладніша ситуація наразі зафіксована у Деснянському районі, де без електропостачання залишилися десятки тисяч родин. Компанія ДТЕК повідомила про перехід на екстрені режими роботи через критичну ситуацію в енергосистемі.

До слова, на тлі подолання наслідків масованої атаки 24 січня, Київ значно посилює мережу пунктів допомоги. У столиці вже функціонують 1300 «Пунктів незламності», де мешканці можуть отримати базові послуги в умовах знеструмлення та відсутності опалення.

Згідно з останнім аналізом Інституту вивчення війни (ISW), масовані удари Росії по енергетиці України взимку 2025–2026 років мають чітку стратегічну мету: розділити об’єднану енергосистему країни на ізольовані «острови». Це загрожує повною втратою контролю над передачею електроенергії між регіонами та критичним знеструмленням цивільного населення у розпал морозів.

