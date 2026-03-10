На Оболоні чоловік понівечив пам’ятну дошку захиснику через сварку з донькою героя

Про інцидент правоохоронцям повідомила донька загиблого військовослужбовця

Поліцейські Оболонського району притягнули до відповідальності киянина, який пошкодив меморіальну табличку, встановлену на честь полеглого оборонця України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Про інцидент правоохоронцям повідомила донька загиблого військовослужбовця. Вона розповіла, що невідомий понівечив місце пам’яті, облаштоване на фасаді будинку, де її батько народився та виріс.

На місце події прибули дільничні офіцери Оболонського управління поліції, які задокументували правопорушення. У ході розшукових заходів вони встановили особу зловмисника, яким виявився 39-річний місцевий мешканець. Правоохоронці з’ясували, що того вечора чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Між ним та донькою героя виникла сварка, після якої фігурант вимістив агресію на пам’ятній дошці, пошкодивши її.

Зловмисником виявився 39-річний місцевий мешканець фото: поліція Києва

За вчинене правопорушення дільничні офіцери склали відносно чоловіка адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що кваліфікується як дрібне хуліганство. Тепер киянину доведеться відповісти за свої дії згідно із законом.

Дільничні офіцери склали відносно чоловіка адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство фото: поліція Києва

Раніше столичні правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності сімнадцятирічного хлопця з Харківщини, який приїхавши у Київ у гості до родичів, осквернив місце пам'яті загиблого воїна на стіні будинку, де він жив. Мотив свого вчинку підліток пояснити не зміг. Він вибачився перед матір’ю загиблого воїна, а ювенальні поліцейські провели з хлопцем та його родичем профілактичну бесіду.