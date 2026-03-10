Головна Київ Новини
На Оболоні чоловік понівечив пам’ятну дошку захиснику через сварку з донькою героя

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Понівечена меморіальна табличка на будинку, де жив захисник
фото: Національна поліція України/Facebook

Про інцидент правоохоронцям повідомила донька загиблого військовослужбовця

Поліцейські Оболонського району притягнули до відповідальності киянина, який пошкодив меморіальну табличку, встановлену на честь полеглого оборонця України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Про інцидент правоохоронцям повідомила донька загиблого військовослужбовця. Вона розповіла, що невідомий понівечив місце пам’яті, облаштоване на фасаді будинку, де її батько народився та виріс. 

На місце події прибули дільничні офіцери Оболонського управління поліції, які задокументували правопорушення. У ході розшукових заходів вони встановили особу зловмисника, яким виявився 39-річний місцевий мешканець. Правоохоронці з’ясували, що того вечора чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Між ним та донькою героя виникла сварка, після якої фігурант вимістив агресію на пам’ятній дошці, пошкодивши її.

фото: поліція Києва

За вчинене правопорушення дільничні офіцери склали відносно чоловіка адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що кваліфікується як дрібне хуліганство. Тепер киянину доведеться відповісти за свої дії згідно із законом. 

фото: поліція Києва

Раніше столичні правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності сімнадцятирічного хлопця з Харківщини, який приїхавши у Київ у гості до родичів, осквернив місце пам'яті загиблого воїна на стіні будинку, де він жив. Мотив свого вчинку підліток пояснити не зміг. Він вибачився перед матір’ю загиблого воїна, а ювенальні поліцейські провели з хлопцем та його родичем профілактичну бесіду. 

