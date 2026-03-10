Головна Київ Новини
У Києві шахраї під виглядом СБУ ошукали пенсіонерок на 9 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Поліцейські столиці затримали чотирьох шахраїв, які ошукували літніх киянок
фото: поліція Києва

За даними правоохоронців, організатором шахрайської схеми був 27-річний киянин, який долучив до «справи» ще трьох товаришів

Поліцейські столиці затримали чотирьох шахраїв, які під виглядом працівників Служби безпеки України ошукали літніх киянок на близько 9 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Слідство встановило, що фігуранти телефонували жінкам похилого віку та представлялись правоохоронцями. Під час розмов зловмисники застосовували залякування та маніпуляції й переконували киянок у необхідності терміново передати їм готівкові кошти нібито для перевірки їх походження через можливий зв’язок із державою-агресором.

Обшук у квартирі одного з підозрюваних
Обшук у квартирі одного з підозрюваних
фото: поліція Києва

За даними правоохоронців, організатором шахрайської схеми був 27-річний киянин, який долучив ще трьох товаришів, віком від 21 до 22 років. У межах злочинної схеми кожен з учасників виконував свою роль.

«Один із них виступав кур’єром: приїздив за місцем проживання потерпілих та безпосередньо забирав гроші. Інший контролював процес передачі коштів і подальший рух готівки через нелегальні пункти обміну валют та криптовалютні гаманці. Ще один учасник координував окремі епізоди злочинної діяльності», – розповіли у поліції.

Протягом двох останніх місяців правоохоронці встановили чотирьох потерпілих – мешканок столиці віком від 68 до 88 років. Зловмисники виманили в них близько 9 млн грн.

Гроші, вилучені під обшуків
Гроші, вилучені під обшуків
фото: поліція Києва

Слідчі Подільського управління поліції затримали ділків у порядку статті 208 КПК України та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили їм про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі Подільського управління поліції повідомили затриманим про підозру у шахрайстві
фото: поліція Києва

Слідчі дії та встановлення інших можливих потерпілих та осіб, причетних до злочинної діяльності, триває. За клопотанням слідчих фігуранти справи перебувають під вартою. 

Нагадаємо, у Дніпропетровській області правоохоронці викрили шахрайські кол-центри на понад 1,5 тис. робочих місць. 25 лютого 2026 року на Дніпропетровщині прокурори провели 27 обшуків. Масштаби викритої діяльності вражають навіть досвідчених правоохоронців: офіси налічували понад 1,5 тис. робочих місць. Щодня кожен із працівників здійснював близько 100 дзвінків потенційним жертвам, використовуючи методи психологічного тиску. Шахраї діяли від імені інвестиційних компаній та брокерських платформ. Обіцяючи «гарантований та швидкий заробіток», вони переконували людей вкладати кошти.

Теги: Київ кримінал шахрайство гроші слідство поліція



