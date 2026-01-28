Головна Київ Новини
Київщина: влада повідомила наслідки атаки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Київщина: влада повідомила наслідки атаки
Наслідки атаки на багатоповерхівку у Київській області
фото: місцеві пабліки

Рятувальники проводять евакуацію мешканців

У ніч на 28 січня унаслідок ворожого обстрілу постраждала Білогородська громада. Як зазначив очільник КОВА Микола Калашник, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Сталася пожежа покрівлі та верхнього поверху, пише «Главком».

На місці події працюють підрозділи ДСНС, медики перебувають у режимі готовності та контролюють ситуацію.

Рятувальники проводять евакуацію мешканців. Усю необхідну першочергову допомогу постраждалим надають на місці.

«Наше головне завдання зараз – убезпечити людей та зробити все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки», – написав Калашник.

У мережі з'явилися кадри пошкодженої багатоповерхівки, видно верхні поверхи будівлі, які палають. Наразі не повідомлялось про загиблих чи постраждалих унаслідок удару. Наслідки обстрілу уточнюються.

Нагадаємо, після чергової важкої ночі для української енергетики частина Києва знову опинилася в темряві. Масований обстріл 24 січня призвів до серйозних пошкоджень електромереж столиці. Найскладніша ситуація наразі зафіксована у Деснянському районі, де без електропостачання залишилися десятки тисяч родин. Компанія ДТЕК повідомила про перехід на екстрені режими роботи через критичну ситуацію в енергосистемі.

До слова, на тлі подолання наслідків масованої атаки 24 січня, Київ значно посилює мережу пунктів допомоги. У столиці вже функціонують 1300 «Пунктів незламності», де мешканці можуть отримати базові послуги в умовах знеструмлення та відсутності опалення.

Згідно з останнім аналізом Інституту вивчення війни (ISW), масовані удари Росії по енергетиці України взимку 2025–2026 років мають чітку стратегічну мету: розділити об’єднану енергосистему країни на ізольовані «острови». Це загрожує повною втратою контролю над передачею електроенергії між регіонами та критичним знеструмленням цивільного населення у розпал морозів.

Читайте також:

Теги: Київщина обстріл пожежа

