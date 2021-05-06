Київщина розробляє власний бренд

Створення унікального бренду Київської області сприятиме активній реалізації туристичного потенціалу

Київська обласна державна адміністрація ініціювала розробку бренду регіону. Експерти з Агенції туристичних ініціатив та студії дизайну White Studio Design вже почали працювати над цим. Проте долучитись до розробки проєкту може кожен охочий. Про це сьогодні, 6 травня, повідомив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.

«У сучасному суспільстві бренд потрібен кожному місту й області, які стрімко розвиваються і зацікавлені в розвитку туристичної індустрії та економічної сфери. Київщина прогресує. І ми не просто усвідомлюємо свої переваги, ми маємо на меті їх гідно презентувати. Саме тому в нас стартувала робота над створенням бренду. Це допоможе нам у якісній промоції нашого регіону в уже найближчій перспективі», – сказав Володін.

Щоб долучитись до розробки бренду Київщини, потрібно надіслати свої пропозиції та мотиваційний лист на електронну адресу управління туризму облдержадміністрації [email protected]

До робочої групи з брендування ввійдуть представники сфери туризму, інвестори, потенційні туристи та жителі області.

Створення унікального бренду, айдентики та брендбуку Київської області сприятиме активній реалізації туристичного потенціалу. Серед ключового – формування репутації та позитивного іміджу регіону, зростання туристичної та інвестиційної привабливості громад, а також ріст внутрішнього та зовнішнього ринків туризму.

До слова, Управління туризму Київської обласної державної адміністрації пропонує цікаві маршрути та локації Київщини, які варто відвідати.

На початку травня з Києва до «Добропарку» запустили туристичний автобус. «Добропарк» – це проєкт ландшафтного парку сім`ї Добруцьких. Він розташований у с. Мотижин Макарівського району (Житомирська траса).