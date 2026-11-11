Атака дронів на столицю: у Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок

Інформація про пошкодження будинку з'явилася після відбою повітряної тривоги, оголошеної через дронову небезпеку для столиці

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки не зафіксовано

Зранку 11 листопада у Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки пошкоджений приватний будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

«У Дарницькому районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватний будинок. За попередньою інформацією, без постраждалих», – йдеться у повідомленні.

Інформація про пошкодження будинку з'явилася після відбою повітряної тривоги, оголошеної через дронову небезпеку для столиці.

Нагадаємо, що цієї ночі РФ запустила по Україні керовану авіаційну ракету Х-59/69, 163 ударні дрони та S8000 «Бандероль»/«Дань-Т». ППО знешкодила 130 безпілотників та 14 «Бандеролей». Влучання зафіксували на 17 локаціях, а також у семи місцях впали уламки.