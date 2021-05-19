На боротьбу із заторами в Києві запустять інтелектуальну систему

Інтелектуальна система зможе передбачити затор ще до того, як він виникне, і перенаправити автомобільні потоки на менш завантажені ділянки доріг

У Києві буде запроваджено інтелектуальну транспортну систему (ІТС) для управління трафіком, яка дасть змогу заощадити до 30% часу учасникам дорожнього руху. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Костянтин Усов.

«Ми розпочали консультації зі світовими компаніями, які мають досвід впровадження інтелектуальних транспортних систем і які підтверджують, що в такому місті як Київ можна швидко побудувати систему аналізу та інтелектуального управління трафіком», – сказав він.

Усов зазначив, що за умови якісного управління трафіком існуюча вулично-дорожня мережа Києва має додатковий резерв для підвищення пропускної здатності майже на 30%. Це означає, що за наявної кількості мешканців громадяни зможуть витрачати на третину менше часу, щоб доїхати до місця роботи чи додому.

За словами заступника голови КМДА, Центр організації дорожнього руху має всі можливості для впровадження такої смарт-системи. Працівники Центру мають доступ приблизно до 6 тисяч камер відеонагляду для моніторингу транспортних потоків у Києві.

«Ця інтелектуальна система зможе передбачити затор ще до того, як він виникне, і перенаправити автомобільні потоки на менш завантажені ділянки доріг. Для цього не треба капітальні фінансові вкладення в будівництво розв’язок. Це можливо зробити лише завдяки інтелектуальним математичним рішенням та новим технологіям управління трафіком. Такі рішення є алгоритмічно складними, вони виробляються не людьми, а програмними комплексами, штучним інтелектом, який в режимі онлайн збирає масив інформації, аналізує його та автоматично ухвалює рішення щодо оптимізації трафіка», – повідомив Усов.

За його словами, важливою складовою комфортного, зручного та прогнозованого дорожнього руху є налагоджена та якісна система комунального транспорту. ІТС допоможе організувати його роботу таким чином, щоб кожен киянин знав із точністю до секунди час прибуття автобуса, маршрутного таксі, трамвая, тролейбуса.

«Ми перебуваємо в точці старту руху за заощадження часу кожного киянина. Наша мета – створити в Києві справжню фабрику оптимізації часу, де важлива кожна хвилина учасників дорожнього руху», – наголосив Усов.

Як відомо, Київ долучився до шостого Глобального тижня безпеки дорожнього руху, який триває наразі у всьому світі. Його мета – до 2030 року скоротити удвічі кількість смертей та травм у результаті дорожньо-транспортних пригод.

Нагадаємо, за прогнозом експертів, протягом наступних десяти років транспортна система Києва досягне критичної точки і до 2030-го дороги столиці нагадуватимуть Таїланд – з хаотичним трафіком і надміром індивідуального транспорту такого як скутери та електросамокати.