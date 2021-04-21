На Київську облраду чекає переформатування

Київська облрада може обрати нового голову

Дві третини депутатів Київської облради поставили свої підписи під зверненням до голови з вимогою скликання позачергової сесії, де мають вирішуватися невідкладні питання Київщини. Проте ключовим стане голосування за зміну керівництва обласної ради. Про це повідомляє «Моя Київщина».

За скликання позачергової сесії Київської обласної ради поставили свої підписи 57 депутатів. Серед них у повному складі представники партій «Європейська солідарність» та «За майбутнє», а також 19 обранців від «Слуги народу». Із фракції «слуг» свої підписи не поставили тільки Олександр Скляров, Андрій Кріпак та Олексій Мешков. З огляду на це, більшість у Київської обласній раді отримає нову конфігурацію.

Як пише «Моя Київщина», з великою долею імовірності новим головою облради стане Ярослав Москаленко. Але якщо він не захоче підставлятися, то головою ради може стати хтось зі списку «Слуги народу», але про компромісну фігуру поки нічого не відомо.

Немає гарантій, що Наталія Гунько чи Володимир Удовиченко, про амбіції яких очолити раду писали ЗМІ, зможуть об’єднати навколо себе депутатів і в подальшому забезпечать стабільну роботу ради.

Імовірно, «Євросолідарність» не претендуватиме на крісло голови, скоріше на першого заступника.

Нагадаємо, 27 листопада 2020 року головою Київської обласної ради з другої спроби було обрано представника «Слуги народу» Олександра Склярова. Перед цим депутати проголосували за внесення змін в бюлетені, лишивши в ньому лише прізвище Склярова.

За Склярова шляхом таємного голосування проголосували представники «Слуги народу», «Батьківщини» та ОПЗЖ. Він отримав 44 голоси при необхідних 43.

Його єдиний суперник – Ярослав Москаленко з фракції «За майбутнє» – вже після початку голосування взяв самовідвід і пообіцяв оскаржувати результати голосування.