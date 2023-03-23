Театральний секс-символ Олексій Богданович святкує ювілей

Улюбленцю жінок виповнилося 60 років

Народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка та український актор театру і кіно Олексій Богданович сьогодні, 23 березня, святкує ювілей – 60-річчя.

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Олексій Богданович – знаковий артист на українській сцені. Він завжди втілював шляхетний дух свого народу у виставах української та європейської класики. Чоловік пішов вступати до театрального інституту «по приколу», а вже на четвертому курсі його запросили грати на головній сцені України. У тридцять з невеликим років – отримав Шевченківську премію. А вистави з його участю незмінно збирають аншлаги у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка.

Богданович швидко увійшов до когорти провідних майстрів сцени. І хоча його часто манили перебратися до Москви, не зраджував ні своїй Батьківщині, ні рідному театру.

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Олексій Богданович грає у театрі майже 40 років фото з відкритих джерел

Олексій Богданович народився в селі Береза на Сумщині. Батько був економістом, мати працювала вихователькою в дитсадку. Батьки хотіли, аби син вступив до медичного інституту. Проте він обрав Київський інститут театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого, навчався на курсі у Леоніда Олійника. По закінченню у 1984 році інституту почав плідну працю у Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка, а згодом і в кіно.

Знімався у фільмах та серіалах:

«Все перемагає любов» (1986, режисер М. Мащенко);

«Останній бункер» (1991, режисер В. Іллєнко);

«Злочин з багатьма невідомими» (1993, режисер О. Бійма);

«Юденкрайз, або Вічне колесо» (1996, режисер В. Домбровський);

«Природа», із серіалу «Острів любові» (1996, режисер О. Бійма);

«Прощання з Каїром» (2003, режисер О. Бійма);

«Украдене щастя» (2004, режисер А. Дончик);

«Казка старого мельника» (2020, режисер О. Ітигілов);

«П’ять хвилин до метро» (2006, режисер С. Альошечкін) та інших.

Ролі у театрі: