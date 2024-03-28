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Шалені черги до театру Франка. Кияни чекають годинами, аби купити квиток на популярну виставу (відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Шалені черги до театру Франка. Кияни чекають годинами, аби купити квиток на популярну виставу (відео)
Черги охочих придбати квиток на виставу
фото: скріншот відео

«Театр просто не може дати можливість подивитися «Конотопську відьму» всім охочим»

Вистава «Конотопська відьма» протягом року збирає повні зали у столичному театрі імені Івана Франка. Сьогодні, 28 березня, пресслужба театру опублікувала відео черги за квитками, яка розтягнулася вулицею Городецького.

У театрі також наголосили, що визнають проблему з шахраями, які перепродають квитки. Проте, за словами працівників театру, таке відео демонструє високий попит на цю виставу.

«Глядачі почали збиратися ще за 3 години до старту продажів. Сьогодні, граючи по 4-5 вистав на місяць, театр просто не може дати можливість подивитися «Конотопську відьму» всім охочим. Просимо всіх вас набратися терпіння! З часом кожен зможе побачити цю та інші вистави нашого театру», – йдеться у повідомленні.

Прем’єра «Конотопської відьми» режисера Івана Уривського відбулась навесні 2023 року. Пік її популярності настав восени. Тоді повний зал скуповували за 30 хвилин, пригадує Уривський. Популярний проєкт і онлайн: відео з хештегом «конотопська відьма» зібрали 32,1 млн переглядів у TikTok, а в Instagram з цим хештегом опубліковано понад 1000 дописів. 

Нагадаємо, 11 грудня відбувся перший благодійний показ вистави «Конотопська відьма» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка за однойменною повістю Григорія Квітки-Основ’яненка, завдяки якому вдалося зібрати 1 770 000 гривень на потреби українських захисників.  

Згодом, завдяки другому благодійному показу вистави «Конотопська відьма» Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка вдалося зібрати понад 2,3 млн грн. У театрі зазначили, що всі зібрані кошти, як і обіцяли, будуть передані на користь наших захисників і захисниць.

До слова, квиток на виставу в театр сьогодні мав би коштувати в середньому 4500 грн, подекуди об’єктивна ціна може досягати 7 тис. грн. Завдяки такій сумі вдасться покрити витрати на діяльність та розвиток театру та ремонти. Про це розповів художній керівник театру імені Івана Франка Михайло Захаревич.

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Теги: Місяць Театр Франка відео TikTok Михайло Захаревич квиток кияни театр 8 березня

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