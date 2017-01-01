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    Київська влада погодила нову назву для Московського моста

    Депутати погодили низку перейменувань вулиць, площ, скверів столиці
    Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики депутати погодили низку перейменувань столичних топонімів. Про це повідомляє прес-служба Київської міськради. Зокрема, пропонується перейменувати: вулицю Анрі Барбюса на вулицю Василя Тютюнника у Печерському районі; провулок
    • Сьогодні, 15:11
    • Розсилка
    Московський міст&nbsp;
    Московський міст 

    Депутати погодили низку перейменувань вулиць, площ, скверів столиці

    Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики депутати погодили низку перейменувань столичних топонімів. Про це повідомляє прес-служба Київської міськради.

    Зокрема, пропонується перейменувати:

    • вулицю Анрі Барбюса на вулицю Василя Тютюнника у Печерському районі;
    • провулок Панфіловців на провулок Йова Борецького у Печерському районі;
    • Московський міст на Північний міст в Оболонському районі Києва.

    Також постійна комісія з питань культури погодила присвоєння безіменній площі, обмеженій вулицями Жилянська, Велика Васильківська та Фізкультури, назви «Троїцька».

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    Окрім того, упорядковано назви деяких зелених зон столиці. Зокрема, пропонується:

    • найменувати сквер між вулицями Жилянська, Короленківська і Тарасівська іменем Димитра Пешева;
    • присвоїти скверу на вулиці Січових Стрільців, 27 назву — «Канадський»;
    • перейменувати сквер Андрія Іванова між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка і Бутишевим провулком на сквер «Латвійський»;
    • уточнити назву «Парк відпочинку Оболонь в урочищі Наталка», а саме – дати йому ім’я «Парк Наталка»;
    • перейменувати парк Дружби Народів на парк «Муромець».

    Окрім того, комісія з питань культури погодила повернення Комсомольському масиву історичної назви «Північно-Броварський» та мікрорайону Чапаївка – історичної назви «Віта-Литовська».

    Відповідні найменування мають також розглянути на пленарному засіданні Київради.

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