Київська влада погодила нову назву для Московського моста
- Сьогодні, 15:11
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Депутати погодили низку перейменувань вулиць, площ, скверів столиці
Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики депутати погодили низку перейменувань столичних топонімів. Про це повідомляє прес-служба Київської міськради.
Зокрема, пропонується перейменувати:
- вулицю Анрі Барбюса на вулицю Василя Тютюнника у Печерському районі;
- провулок Панфіловців на провулок Йова Борецького у Печерському районі;
- Московський міст на Північний міст в Оболонському районі Києва.
Також постійна комісія з питань культури погодила присвоєння безіменній площі, обмеженій вулицями Жилянська, Велика Васильківська та Фізкультури, назви «Троїцька».
Окрім того, упорядковано назви деяких зелених зон столиці. Зокрема, пропонується:
- найменувати сквер між вулицями Жилянська, Короленківська і Тарасівська іменем Димитра Пешева;
- присвоїти скверу на вулиці Січових Стрільців, 27 назву — «Канадський»;
- перейменувати сквер Андрія Іванова між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка і Бутишевим провулком на сквер «Латвійський»;
- уточнити назву «Парк відпочинку Оболонь в урочищі Наталка», а саме – дати йому ім’я «Парк Наталка»;
- перейменувати парк Дружби Народів на парк «Муромець».
Окрім того, комісія з питань культури погодила повернення Комсомольському масиву історичної назви «Північно-Броварський» та мікрорайону Чапаївка – історичної назви «Віта-Литовська».
Відповідні найменування мають також розглянути на пленарному засіданні Київради.