Київська влада погодила нову назву для Московського моста

Депутати погодили низку перейменувань вулиць, площ, скверів столиці

Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики депутати погодили низку перейменувань столичних топонімів. Про це повідомляє прес-служба Київської міськради. Зокрема, пропонується перейменувати: вулицю Анрі Барбюса на вулицю Василя Тютюнника у Печерському районі; провулок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Московський міст

Депутати погодили низку перейменувань вулиць, площ, скверів столиці

Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики депутати погодили низку перейменувань столичних топонімів. Про це повідомляє прес-служба Київської міськради.

Зокрема, пропонується перейменувати:

вулицю Анрі Барбюса на вулицю Василя Тютюнника у Печерському районі;

провулок Панфіловців на провулок Йова Борецького у Печерському районі;

Московський міст на Північний міст в Оболонському районі Києва.

Також постійна комісія з питань культури погодила присвоєння безіменній площі, обмеженій вулицями Жилянська, Велика Васильківська та Фізкультури, назви «Троїцька».

Окрім того, упорядковано назви деяких зелених зон столиці. Зокрема, пропонується:

найменувати сквер між вулицями Жилянська, Короленківська і Тарасівська іменем Димитра Пешева;

присвоїти скверу на вулиці Січових Стрільців, 27 назву — «Канадський»;

перейменувати сквер Андрія Іванова між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка і Бутишевим провулком на сквер «Латвійський»;

уточнити назву «Парк відпочинку Оболонь в урочищі Наталка», а саме – дати йому ім’я «Парк Наталка»;

перейменувати парк Дружби Народів на парк «Муромець».

Окрім того, комісія з питань культури погодила повернення Комсомольському масиву історичної назви «Північно-Броварський» та мікрорайону Чапаївка – історичної назви «Віта-Литовська».

Відповідні найменування мають також розглянути на пленарному засіданні Київради.