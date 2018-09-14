Київська влада вирішила укріпити зруйнований історичний будинок на Подолі



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Історична будівля на Щекавицькій, 19/33

В історичному будинку купця Вертипороха на Подолі кілька разів ставалися пожежі, обрушилися перекриття

Столична влада вирішила самостійно укріпити будинок XIX століття на вулиці Щекавицькій 19/33, аби він не впав на проїжджу частину. Про це газеті Сегодня повідомив голова управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук.

В історичному будинку купця Вертипороха на Подолі кілька разів ставалися пожежі, обрушилися перекриття. Остання пожежа трапилася на початку липня.

«Власник цього будинку несе повну відповідальність за утримання об’єкта. Ми йому повідомили, що він має найближчим часом обнести об’єкт парканом, встановити конструкції, які б підтримували стіни, або нарешті приступити до відновлення пам’ятки культурної спадщини. Але він не йде на контакт і роботи не проводить, посилаючись на відсутність фінансів», – розповів Ткачук.

Наразі в КМДА, за словами посадовця, розробляють законний механізм, який би дозволив міській владі самій провести необхідні роботи. Поки що на цій ділянці обмежили швидкість трамваїв, щоб вібрація не руйнувала конструкцію ще більше.

«А потім виставимо рахунок власнику за проведену роботу», – повідомив Ткачук.

Будинок на Межигірській належав компанії Валерія Мізраєва «Поділ Інвест», а з червня 2017 року його власником значиться Павло Сахно, пише Хмарочос.