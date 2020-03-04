Київські автостанції пішли з молотка за 230 млн грн



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У власності «Київпассервіс» знаходиться, зокрема, центральний автовокзал у Києві

Відбувся аукціон з продажу «Київпассервіс»

Сьогодні, 4 березня, відбувся аукціон з продажу «Київпассервіс» — одного з найбільших підприємств з надання послуг перевізникам та пасажирам. Компанії належить низка автостанцій у Києві та області.

Як повідомляє пресслужба Фонду державного майна, об’єкт буде передано новому власнику за 230,897 млн грн.

Переможцем торгів стала фірма «Бастіон-груп», що належить бізнесмену Володимиру Івчуну.

У аукціоні взяли участь 3 учасники.

На продаж був виставлений державний пакет акцій компанії у розмірі 99,99%. Номінальна вартість пакета акцій стартувала з 195,9 млн гривень.

Ціна продажу зросла на 18%.

Нагадаємо, що взяти участь у попередньому аукціоні з продажу «Київпассервіс» (серпень 2019 року) не було жодного охочого.

Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна виставив на продаж компанію «Київпассервіс», якій належать ряд автостанцій у Києві та Київській області.

Згідно з умовами продажу, переможець буде зобов'язаний зберегти основне призначення автостанцій протягом 5 років в Києві і 15 років в області. Крім цього протягом півроку новий власник зобов'язаний погасити заборгованість компанії перед державним бюджетом і невиплачені зарплати працівникам. Також протягом 6 місяців власник не має права звільняти співробітників.

Зазначимо, у власності «Київпассервіс» знаходяться автостанції «Дачна», «Дарниця», «Поділ», «Полісся», «Південна» і центральний автовокзал у Києві, і ще 18 автостанцій та вокзалів в Київській області.