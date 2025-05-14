Несподівані формати відпочинку: що стає популярним серед багатіїв

Часто заможні люди шукають просто спокою і тиші

Планувальник подорожей класу люкс розповів, що у заможних людей популярністю користуються екстримальні походи, тижні читання та подорожі-терапія

За словами співзасновника компанії елітних подорожей Black Tomato Тома Марчанта, серед заможних мандрівників останнім часом все більшою популярністю користуються чотири вельми несподівані види поїздок. Про це пише «Главком» із посиланням на Businessinsider.

Марчант розповів, що середня вартість поїздки, організованої його компанією, становить близько $40 тис., але суми можуть змінюватись від $10 тис. до сотень тисяч доларів. При цьому він зазначає, що багаті мандрівники замість того, щоб зосереджуватися на конкретних напрямках, все більше шукають певні емоції чи враження, і зараз серед них у тренді кілька форматів відпочинку.

Зароблений досвід

У Black Tomato відзначають зростання кількості заможних мандрівників, які шукають враження, які «заслуговуються» не лише тим, скільки вони за них заплатили.

«Є бажання кинути собі виклик, будь то похід або довга подорож або поїздка в ту частину світу, де ви будете пригнічені культурними стимулами», – пояснив Марчант, додавши, що такі поїздки часто розглядаються мандрівниками як протиотруту від реалій повсякденного життя, коли практично все доступне за натисканням кнопки.

При цьому такий тип поїздок популярний як серед одиноких мандрівників, так і серед пар і сімей, які хочуть вийти зі своєї зони комфорту.

Наприклад, компанія організує поїздки Get Lost, коли клієнта висаджують у віддаленому місці та залишають із припасами, щоб він міг самостійно повернутися назад до цивілізації протягом кількох днів.

У пошуках тиші

Для багатьох заможних мандрівників мета відпустки – уникнути шуму повсякденного життя. Хоча ці мандрівники не обов'язково хочуть бути поза мережею, вони прагнуть бути в місці з мінімальним шумом фону або шумовим забрудненням, розповів Марчант.

«Ми бачимо, що все більше людей шукають місця, де є справжня тиша – куди вони можуть піти та поміркувати», – зазначив він.

За його словами, одним із аспектів цієї тенденції є «тижні читання», під час яких мандрівники кажуть, що хочуть відправитися в тихе місце, щоб почитати і поміркувати без відволікаючих факторів. Такі поїздки особливо популярні серед керівників підприємств, які вважають, що у своєму повсякденному житті вони рідко мають час насолоджуватися книгами, не відволікаючись на роботу.

Спостерігач

Подорожі заради природних явищ – ще одна тенденція серед клієнтів Black Tomato, і компанія все частіше планує подорож навколо природних подій, створюючи унікальну можливість їх побачити. Зокрема, кілька років тому компанія збудувала індивідуальні табори в горах Патагонії, щоб її клієнти могли стати свідками повного сонячного затемнення.

Подорож, щоб побачити природні явища, такі як затемнення, північне сяйво або міграцію тварин, може бути особливо привабливою для багатих, тому що це, ймовірно, буде сильно відрізнятися від їхнього повсякденного життя, сказав Марчант.

Він також зазначив, що багато їхніх клієнтів живуть у Лос-Анджелесі, тому подорож кудись із чудовою віллою, шикарним басейном та гарною погодою, швидше за все, не буде для них привабливою, оскільки це те, що у них вже є вдома.

Подорож як терапія

Остання важлива тенденція у сфері розкішних подорожей, яку зауважив Марчант, полягає у «використанні подорожі як свого роду відповіді на деякі життєві проблеми». Все частіше мандрівники розглядають свої поїздки як спосіб зробити крок назад і переосмислити аспекти свого життя, чи то робота, сім'я, романтичні стосунки чи здоров'я.

«Коли ви відриваєтеся від повсякденної метушні, коли занурені у себе, у вас з'являється час подумати про важливі речі», – сказав він.

Такі поїздки можуть привести клієнта в місце, яке має інший цікавий погляд на основні блоки життя. Одним із прикладів може бути подорож до так званих «блакитних зон» – місця, де місцеве населення, як правило, живе довше.

Тенденція подорожі як терапії також збігається зі зростанням інтересу до ретритів із самовдосконалення або психоделічних ретритів, які стали особливо популярними серед керівників бізнесу.

Марчант сказав, що ресурси, доступні багатим клієнтам, і те, наскільки зв'язаний світ, змушують їх ще більше прагнути відключення та відвідувати місця, які мало кому доступні: «У світі все ще так багато великих шляхів, якими ви можете це зробити».

Нагадаємо, європейські авіакомпанії, зокрема Lufthansa і Air France-KLM, побоюються, що економічна невизначеність може сповільнити попит на подорожі цього літа і поставити під загрозу доходи галузі.