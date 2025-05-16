Салют з вікна в комендантську годину: жителю Оболоні загрожує до пʼяти років за ґратами

50-річний чоловік вночі, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час комендантської години з вікна своєї квартири запустив салют

Під час спілкування з правоохоронцями киянин пояснити свої дії не зміг

До п’яти років обмеження волі загрожує мешканцю Оболонського району, який в комендантську годину запустив салют з вікна багатоповерхівки. Порушнику повідомлено про підозру, а обвинувальний акт скеровано до суду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

До поліції Києві надійшло повідомлення від жінки про те, що на вулиці Героїв Дніпра чути звуки вибухів. Повідомляється, що слідчо-оперативна група територіального управління поліції та екіпаж патрульних, які обстежили територію, виявили на вулиці залишки від піротехнічних виробів.

Правоохоронці, які прибули на виклик через звуки салюту, виявили на вулиці залишки від піротехнічних виробів фото: поліція Києва/Facebook

Правоохоронцям вдалося встановити, що до порушення причетний 50-річний мешканець будинку. Чоловік вночі, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час комендантської години з вікна своєї квартири запустив салют, чим налякав громадян. Під час спілкування з правоохоронцями киянин не зміг пояснити свої дії.

Поліцейські вилучили речові докази, а порушника затримали. Дізнавачі повідомили йому про підозру у вчиненні хуліганства.

«Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Тепер за вчинене порушнику загрожує до пʼяти років обмеження волі», – повідомили у поліції.

Нагадаємо, що 6 листопада 2023 року в Україні набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард.

Зокрема забороняється:

використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;

продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;

продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли 16-річного віку.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру у хуліганстві 23-річному чоловіку, який після відбою повітряної тривоги, запустив у Святошинському районі столиці салют, що нагадував звуки роботи протиповітряної оборони. Він пояснив свої дії поліції тим, що знайшов на вулиці цілу пускову установку та вирішив перевірити її справність.

Також поліцейські знайшли чоловіка, який 11 червня 2024 року запустив салют у Дарницькому районі. Свій вчинок киянин пояснив тим, що «перевіряв феєрверк на справність». Киянину повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства – ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.