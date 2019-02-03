Київські поліцейські знайшли чоловіка, який систематично крав кабелі зв’язку



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Зловмиснику оголосили про підозру

Протягом одного місяця зловмисник викрав близько 220 метрів

Правоохоронці у столиці затримали чоловіка, який викрав кабель зв’язку. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

Там повідомили, що до чергової частини Святошинського управління поліції надійшло шість повідомлень про крадіжки кабелю зв’язку, зникнення якого виявили працівники підприємства при плановому обстеженні. На місце події направили слідчо-оперативну групу.

Під час відпрацювання інформації оперативники встановили особу, причетну до злочинів. Правопорушником виявився 45-річний раніше не судимий мешканець Київщини. Протягом одного місяця зловмисник викрав близько 220 метрів кабелю на території Святошинського району столиці.

Правоохоронці встановили, що чоловік раніше працював на підприємстві, тож добре знав розташування комунікацій.

Слідчим Святошинського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 2 та ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантові загрожує до шести років позбавлення волі.