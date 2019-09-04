Поліція впіймала вандалів, які понівечили фонтан «Самсон»



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Понівечений фонтан «Самсон» Фото: КП УЗН Подільського району

Хулігани знаходяться в поліції

Правоохоронці впіймали вандалів, які в ніч на середу, 4 вересня пофарбували фонтан «Самсон» на Контрактовій площі у рожевий колір. Наразі хулігани знаходяться в СІЗО.

Про це повідомляє комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Подільського району Києва.

Комунальники зазначили, цей фонтан постійно зазнає впливу вандалів. «Декілька разів на рік ми його фарбуємо. Але робити це щодня, на жаль, немає можливості», - бідкаються вони.

Сьогодні КО «Київзеленбуд» розробляє проєкт капітального ремонту споруди із заміною внутрішньої системи та зовнішнього вигляду. Скоріше за все, капітальний ремонт буде здійснено наступного року.

Раніше сьогодні «Главком» повідомив, що невідомі пофарбували в рожевий колір фонтан «Самсон» - один із найстаріших фонтанів Києва, який є окрасою Контрактової площі.

Нагадаємо, у серпні у сквері на вулиці Сагайдачного у Києві невідомі обмалювали всі лави та урни і запустили у фонтан миючий засіб.

17 липня вранці у воді фонтану на Контрактовій площі було виявлено мильний розчин.