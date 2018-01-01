Київський метрополітен оголосив тендер на будівництво метро на Виноградар
- Вчора, 22:26
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Вартість першої черги будівництва становить 6,32 млрд грн
Столичне комунальне підприємство «Київський метрополітен» оголосило тендер на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метро від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар у Подільському районі вартістю 6,32 млрд грн.
Відповідне оголошення розміщено на сайті ProZorro.
«Будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метро від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька», «Проспект Правди») і ділянкою вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар» (перша черга будівництва)», - йдеться в повідомленні.
Остаточний термін подачі пропозицій - до 19 лютого 2018 року.
Раніше повідомлялося, що вартість будівництва метро на Виноградар у столиці складе понад 11 млрд грн.