Київський метрополітен оголосив тендер на будівництво метро на Виноградар

Вартість першої черги будівництва становить 6,32 млрд грн

Столичне комунальне підприємство «Київський метрополітен» оголосило тендер на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метро від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар у Подільському районі вартістю 6,32 млрд грн. Відповідне оголошення розміщено на сайті ProZorro. «Будівництво ділянки



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Будівництво метро

Вартість першої черги будівництва становить 6,32 млрд грн

Столичне комунальне підприємство «Київський метрополітен» оголосило тендер на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метро від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар у Подільському районі вартістю 6,32 млрд грн.

Відповідне оголошення розміщено на сайті ProZorro.

«Будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метро від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька», «Проспект Правди») і ділянкою вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар» (перша черга будівництва)», - йдеться в повідомленні.

Остаточний термін подачі пропозицій - до 19 лютого 2018 року.

Раніше повідомлялося, що вартість будівництва метро на Виноградар у столиці складе понад 11 млрд грн.