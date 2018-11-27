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    Київський рятувальник виборов «бронзу» Чемпіонату світу з пауерліфтингу

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    Олександр Карвась став третім на Чемпіонаті світу 2018 року&nbsp;по версії GPA-IPO з пауерліфтингу - Київський рятувальник виборов «бронзу» Чемпіонату світу з пауерліфтингу
    Олександр Карвась став третім на Чемпіонаті світу 2018 року по версії GPA-IPO з пауерліфтингу
    Фото: ДСНС

    Чемпіонат проходив з 23 по 25 листопада у Києві

    Пожежний-рятувальник 13-ї державної пожежно-рятувальної частини Київського гарнізону Олександр Карвась став бронзовим призером Чемпіонату світу 2018 року по версії GPA-IPO з пауерліфтингу. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    Чемпіонат проходив з 23 по 25 листопада у Києві.

    Карвась почав займатися силовими видами спорту з 2002 року, а з 2006-го – повністю переключився на пауерліфтинг.

    Він вступив в ряди Служби порятунку з 2010 року і розпочав вдосконалювати не тільки свої професійні навички рятувальника, а й продовжив займатись спортом.

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    Київський рятувальник виборов «бронзу» Чемпіонату світу з пауерліфтингу
    Київський рятувальник виборов «бронзу» Чемпіонату світу з пауерліфтингу
    Київський рятувальник виборов «бронзу» Чемпіонату світу з пауерліфтингу
    Київський рятувальник виборов «бронзу» Чемпіонату світу з пауерліфтингу

    Карвась - срібний призер Кубку України 2016 року з пауерліфтингу, срібний призер чемпіонату Києва та Київської області 2018 року та бронзовий призер Кубку України 2018 року. Тепер до його скарбнички нагород додалася бронзова медаль Чемпіонату світу з пауерліфтингу.

    Київ ДСНС важка атлетика
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