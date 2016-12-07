  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Київський театр «Мізантроп» шокував публіку провокативною виставою «Король Убю»

    На українській сцені вперше показали пророчу п'єсу французького драматурга Альфреда Жаррі
    У неділю, 3 грудня, на Малій сцені концертного комплексу Stereo Plaza вперше для українського глядача був зіграний спектакль за мотивами п'єси французького поета і драматурга Альфреда Жаррі. Театр «Мізантроп» представив своє бачення п'єси «Король Убю», яка була відхилена сучасниками автора. «Король Убю» - це наш
    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Київський театр «Мізантроп» шокував публіку провокативною виставою «Король Убю»
    Київський театр «Мізантроп» шокував публіку провокативною виставою «Король Убю»
    Київський театр «Мізантроп» шокував публіку провокативною виставою «Король Убю»
    Київський театр «Мізантроп» шокував публіку провокативною виставою «Король Убю»
    Київський театр «Мізантроп» шокував публіку провокативною виставою «Король Убю»
    Київський театр «Мізантроп» шокував публіку провокативною виставою «Король Убю»
    Київський театр «Мізантроп» шокував публіку провокативною виставою «Король Убю»
    • Сьогодні, 15:34
    • Розсилка

    На українській сцені вперше показали пророчу п'єсу французького драматурга Альфреда Жаррі

    У неділю, 3 грудня, на Малій сцені концертного комплексу Stereo Plaza вперше для українського глядача був зіграний спектакль за мотивами п'єси французького поета і драматурга Альфреда Жаррі. Театр «Мізантроп» представив своє бачення п'єси «Король Убю», яка була відхилена сучасниками автора.

    «Король Убю» - це наш особистий діалог з великим невгамовним Альфредом Жаррі. Він щодня провокує нас, задає незручні питання, змушує дивуватися, сміятися, пред'являти до себе найвищі вимоги. Ми, в свою чергу, через спектакль направили бурхливу енергію Жаррі в зал», - розповів режисер Ілля Мощицький.

     Зазначимо, що в своєму гротескному фарсі Альфред Жаррі передбачив все 20-е століття з його кривавими війнами, тоталітарними режимами і навіженими тиранами. Король Убю – за сюжетом дрібний домашній садист, який волею випадку перетворився на всесильного диктатора, беззаперечно підкорив собі всіх і вся. З легкої руки свого творця він пробіг сотню років, дві світові війни і тепер вельми органічно розташувався в нашому часі.

    В інтерпретації театру «Мізантроп» у «спектаклі про владу, розіграному рабами» за акторами не було закріплених героїв, образів або типажів. У кожній сцені призначався свій Убю, - раптово і непередбачувано. Творці вистави вирішили прибрати все зайве, провокуючи таким чином аудиторію на різкий діалог, використовуючи мінімум декорацій і реквізиту, тим самим перемістивши увагу глядача на гру артистів.

    Вистава «Король Убю», де дуже точно поєднуються брутальність, виклик, провокація, - це одночасно і перебільшена пародія, і дзеркало, в якому відбивається без цензури і перекручувань навколишня дійсність.

    Твір, у якого спочатку склалася скандальна репутація, зміг зачепити за живе столичну публіку і сьогодні, - після перегляду була неоднозначна реакція, бурхливі дискусії і величезна кількість питань до творців вистави.

    Наступна вистава «Король Убю. Вистава про владу, розіграна рабами» відбудеться навесні 2018 року.

    Читайте також
    Київ театр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ