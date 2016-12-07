Київський театр «Мізантроп» шокував публіку провокативною виставою «Король Убю»

На українській сцені вперше показали пророчу п'єсу французького драматурга Альфреда Жаррі

У неділю, 3 грудня, на Малій сцені концертного комплексу Stereo Plaza вперше для українського глядача був зіграний спектакль за мотивами п'єси французького поета і драматурга Альфреда Жаррі. Театр «Мізантроп» представив своє бачення п'єси «Король Убю», яка була відхилена сучасниками автора. «Король Убю» - це наш



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На українській сцені вперше показали пророчу п'єсу французького драматурга Альфреда Жаррі

У неділю, 3 грудня, на Малій сцені концертного комплексу Stereo Plaza вперше для українського глядача був зіграний спектакль за мотивами п'єси французького поета і драматурга Альфреда Жаррі. Театр «Мізантроп» представив своє бачення п'єси «Король Убю», яка була відхилена сучасниками автора.

«Король Убю» - це наш особистий діалог з великим невгамовним Альфредом Жаррі. Він щодня провокує нас, задає незручні питання, змушує дивуватися, сміятися, пред'являти до себе найвищі вимоги. Ми, в свою чергу, через спектакль направили бурхливу енергію Жаррі в зал», - розповів режисер Ілля Мощицький.

Зазначимо, що в своєму гротескному фарсі Альфред Жаррі передбачив все 20-е століття з його кривавими війнами, тоталітарними режимами і навіженими тиранами. Король Убю – за сюжетом дрібний домашній садист, який волею випадку перетворився на всесильного диктатора, беззаперечно підкорив собі всіх і вся. З легкої руки свого творця він пробіг сотню років, дві світові війни і тепер вельми органічно розташувався в нашому часі.

В інтерпретації театру «Мізантроп» у «спектаклі про владу, розіграному рабами» за акторами не було закріплених героїв, образів або типажів. У кожній сцені призначався свій Убю, - раптово і непередбачувано. Творці вистави вирішили прибрати все зайве, провокуючи таким чином аудиторію на різкий діалог, використовуючи мінімум декорацій і реквізиту, тим самим перемістивши увагу глядача на гру артистів.

Вистава «Король Убю», де дуже точно поєднуються брутальність, виклик, провокація, - це одночасно і перебільшена пародія, і дзеркало, в якому відбивається без цензури і перекручувань навколишня дійсність.

Твір, у якого спочатку склалася скандальна репутація, зміг зачепити за живе столичну публіку і сьогодні, - після перегляду була неоднозначна реакція, бурхливі дискусії і величезна кількість питань до творців вистави.

Наступна вистава «Король Убю. Вистава про владу, розіграна рабами» відбудеться навесні 2018 року.