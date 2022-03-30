Київський ТЮГ втратив Дюймовочку. Померла молода актриса

Трагедія трапилося поза межами України

Київський ТЮГ на Липках втратив одну з найчарівніших своїх актрис – Марію Демочко. Про це повідомив відомий театральний критик Олег Вергеліс.

Офіційних повідомлень про причини, обставини та місце смерті наразі поки нема. Кажуть, трагедія трапилося поза межами України.

Тим часом, стрічка ФБ вже устелена друзями актриси, ніби квітами, словами прощання та жаху з приводу такої фатальні втрати у цей наш жахливий і фатальний час.

Сторінка актриси у «Вікіпедії» також суворо зафіксувала дві дати, дати їі народження та дати її смерті:1995 (1 листопада) - 2022 (29 березня). Акторці було 26 років.

Вергеліс зазначив, що Демочко грала Дюймовочку в українському мюзиклі «Дюймовочка», який поставила режисерка та продюсерка Іра Зільберман.

фото: О.Вергеліс

Марія Демочко народилася у Києві 1 листопада 1995 року. Була акторкою театру та кіно, виступала у Київському театрі юних глядачів на Липках. Стаа відомою після участі у спектаклі «Дюймовочка», де акторка зіграла головну роль. На рахунку Демочка ролі у виставах «Чарівна Пеппі», «Кураж», «ВомбатМишаКіт» та десятки інших. Також Марія знімалася у кінострічках, таких як «Жіночий лікар», «Топтун», «Емігрант» та інших.

17 березня, стало відомо, що в результаті ракетного обстрілу у Києві загинула відома українська акторка Оксана Швець.