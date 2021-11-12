Київський завод «Електронмаш» продано за майже мільярд гривень: названо ім’я покупця

Сьогодні на «Електронмаші» з 10 000 працівників залишилося 140 та завод має величезні борги

У третьому раунді торгів компанія «Лортен груп» запропонувала придбати завод за 970 мільйонів гривень та 1 копійку

У рамках великої приватизації було продано київський завод «Електронмаш». Завод придбали за майже мільярд гривень, що у 14 разів вище стартової ціни, свідчать дані аукціону на «Прозорро.Продажі».

За даними держреєстру Мін'юсту, розмір статутного капіталу «Лортен груп» складає 100 грн. Компанія зареєстрована у 2018 році. Основний вид діяльності – купівля та продаж власного нерухомого майна. Бенефіціар компанії – Пічевський Олег Анатолійович.

На аукціоні Фонд держмайна продав нерухомість «Електронмашу», зокрема корпуси заводу, склади, котельні приміщення, їдальню та базу відпочинку у Чернігівській області.

Основні активи (площа земельної ділянки – 137 600 кв.м.) розташовані у Києві на вул. Кільцева дорога, 4, поряд із ТЦ «Променада парк».

В аукціоні з приватизації «Електронмаш» брали участь 22 компанії. Найвища стартова ставка становила 385 млн грн – майже вшестеро вище за початкову вартість. Перший аукціон закінчився з максимальної пропозицією у 401 млн грн. У другому раунді аукціону учасники підняли ціну підприємства до 526,8 млн грн. У третьому раунді компанія переможець «Лортен груп» підняла ціну до 970 млн грн.

Згідно з документацією Фонду держмайна, на початок липня поточна заборгованість державного підприємства – 924 490 грн, прострочена – 11,9 млн грн, з яких 5,4 млн грн – борги із заробітної плати, податки із зарплати – 3,3 млн грн, інша кредиторська заборгованість – 3,2 млн. грн. Загальна заборгованість на підприємстві становить – 25 млн. грн. Ці борги має виплатити новий власник, заявив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко після аукціону.

У ФДМУ уточнили, що сьогодні на «Електронмаші» з 10 000 працівників залишилося 140, створено величезні борги та майже втрачено основну специфіку цього виробництва.

Ціна, запропонована «Лортен груп» (970 млн грн та 1 коп) – всього на 1 коп більше пропозиції компанії «Стрім капітал». Остання у третьому раунді запропонувала рівно 970 млн грн.

Переможець аукціону має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу та зробити розрахунок, заявили у Фонді держмайна. Після цього процес приватизації Електронмашу вважатиметься офіційно завершеним, пояснили там.

ДП «Електронмаш» випускав прилади живлення бортових електромереж для тролейбусів, трамваїв, вагонів метрополітену та пасажирських вагонів залізниці. Також підприємство виготовляє побутові лічильники газу, контрольно-касові апарати, електронне обладнання управління вітровими електричними установками. Сьогодні від промислового гіганта залишилися напівпорожні стіни та занедбана територія на околиці Києва, повідомляють у Фонді держмайна. Завод знаходиться у Києві на вул. Окружній, він має ділянку 20 га землі.