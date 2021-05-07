У центрі Києва прокурори затримали «на гарячому» трьох злодійок (фото, відео)

Злодійок затримали, коли вони обступили дівчину та витягнули з її рюкзака гаманець

Зловмисницями виявилися жительки Закарпатської області

У четвер, 6 травня, близько 20:40 на вулиці Антоновича в центрі Києва біля прокурори затримали «на гарячому» злодійок, які посеред вулиці обікрали дівчину. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Двоє прокурорів управління нагляду за ДБР Київської міської прокуратури, виходячи з роботи, побачили на вулиці групу жінок, які обступили дівчину та витягнули з її рюкзака гаманець.

Помітивши злочинні дії, співробітники прокуратури наздогнали злодійок та затримали їх.

Зловмисницями виявилися жительки Закарпатської області.

Прокурори передали трьох затриманих слідчо-оперативній групі Голосіївського управління поліції для проведення слідчих дій.