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    У центрі Києва прокурори затримали «на гарячому» трьох злодійок (фото, відео)

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    Злодійок затримали, коли вони обступили дівчину та витягнули з її рюкзака гаманець - У центрі Києва прокурори затримали «на гарячому» трьох злодійок (фото, відео)
    Злодійок затримали, коли вони обступили дівчину та витягнули з її рюкзака гаманець
    Фото: Київська міська прокуратура

    Зловмисницями виявилися жительки Закарпатської області

    У четвер, 6 травня, близько 20:40 на вулиці Антоновича в центрі Києва біля прокурори затримали «на гарячому» злодійок, які посеред вулиці обікрали дівчину. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Двоє прокурорів управління нагляду за ДБР Київської міської прокуратури, виходячи з роботи, побачили на вулиці групу жінок, які обступили дівчину та витягнули з її рюкзака гаманець.

    Помітивши злочинні дії, співробітники прокуратури наздогнали злодійок та затримали їх.

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    У центрі Києва прокурори затримали «на гарячому» трьох злодійок (фото, відео)
    У центрі Києва прокурори затримали «на гарячому» трьох злодійок (фото, відео)
    У центрі Києва прокурори затримали «на гарячому» трьох злодійок (фото, відео)

    Зловмисницями виявилися жительки Закарпатської області.

    Прокурори передали трьох затриманих слідчо-оперативній групі Голосіївського управління поліції для проведення слідчих дій.

    Теги: прокуратура Київ кримінал пограбування
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