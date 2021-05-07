Столичні правоохоронці викрили групу сутенерів, що організували сексбізнес (фото)

Для надання пікантних послуг сутенери залучили близько 50 повій

Співробітники управління міграційної поліції столичного главку спільно зі слідчими Печерського управління поліції, під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури Києва та за силової підтримки полку поліції особливого призначення № 1 затримали на території Києва членів організованої групи сутенерів. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що до складу злочинного угруповання входило четверо осіб. 42-річна організаторка орендувала квартири в центрі столиці, де повії надавали інтимні послуги. Їй допомагали два адміністратори, які займалися розміщенням рекламних оголошень в інтернеті. Вони ж проводили так звані «кастинги» й співбесіди з жінками, які бажали надавати сексуальні послуги за гроші. Також був задіяний водій-охоронник, який супроводжував повій до клієнтів.

Як з’ясували поліцейські, для надання пікантних послуг спільники залучили близько 50 повій, які за свою «роботу» отримували від тисячі до 5 тис. грн за годину. Із так званої «виручки» 50% дівчата залишали собі, а 50% віддавали членам угруповання.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.