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Київському театру на Подолі присвоєно ім’я його засновника Віталія Малахова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Київському театру на Подолі присвоєно ім’я його засновника Віталія Малахова
Yещодавно Віталію Малахову було присвоєно статус почесного громадянина Києва
фото з відкритих джерел

Малахов заснував Театр на Подолі у 1987 році, очолював його 34 роки

Київському академічному драматичному театру на Подолі присвоєно ім’я його засновника та художнього керівника Віталія Малахова. Таке рішення було прийнято сьогодні, 21 листопада, на пленарному засіданні Київради.

Депутатка Київради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха зазначила, що Віталій Малахов ще за життя став справжнім корифеєм сучасного українського театру.

«Віталій Малахов – легендарна постать для Києва. Він заснував Театр на Подолі у 1987 році, очолював його 34 роки. Саме під його керівництвом театр став справжнім явищем не лише у столичному житті, а й в Україні та світі. Віталій Юхимович був водночас вправним менеджером і творчим розбишакою. І саме завдяки цим талантам відбувся ще й як Вчитель. Він перетворив Театр на Подолі на простір, де народжувались і народжуються нові театральні форми та концепції. Його постановки відзначались яскравою режисерською майстерністю, глибоким психологічним підходом до розкриття образів і незмінно улюблені глядачами», – наголосила  Муха.

Зазначимо, що творчий доробок режисера охоплює десятки вистав і реприз, він був Народним артистом України, мав нагороди та відзнаки. У 2022 році йому присвоєно і звання Почесного громадянина міста Києва.

Київському театру на Подолі присвоєно ім’я його засновника Віталія Малахова фото 1

«Рішення присвоїти театру імʼя Віталія Малахова є символом визнання та вдячності за його вагомий внесок у культурний спадок України. Сьогодні Театр на Подолі залишається улюбленим для київської публіки, постановки неодмінно супроводжуються аншлагом. Дуже важливо, що вихованці Віталія Малахова, молоді й талановиті режисери, продовжують втілювати його ідеї під керівництвом великого Богдана Бенюка. Дух новаторства та повага до класики – оце і є мікс, який залишив нам Віталій Малахов», – додала Муха.

До слова, нещодавно Віталію Малахову було присвоєно статус почесного громадянина Києва.

Віталій Малахов – народний артист України,  український театральний режисер, художній керівник-директор Київського драматичного театру на Подолі. Лауреат національної премії України ім. Т. Г. Шевченка в галузі мистецтва 2008 року. Малахов є лауреатом фестивалей «Київська Пектораль»,  одним із засновників Міжнародного театрального фестивалю «Київ – Травневий».

Нагадаємо, 19 вересня Київрада ухвалила рішення про перейменування комунального закладу «Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва» на комунальний «Театрально-видовищний заклад культури «Київський муніципальний академічний театр опери та балету». Скорочене найменування театру – Київська опера.


 

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Теги: театр артист Віталій Малахов вчитель народний артист

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