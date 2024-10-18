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Олексій Гончаренко Кіно- та телепродюсер

Сльози від щастя за новий український театр

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«Абсолютно новий Давид Петросян, але не втративши власного почерку, приголомшує вибухом фарб на ніжно-білому тлі дивовижних декорацій, гармонійним ансамблем акторів-однодумців, витонченим музичним оформленням!»
скріншот з відео

Квитків нема, тому реклами вистави не потребує!

Удруге, після «Контопської відьми» я знову бачив справжнє «Диво Театру», і знову це сталось у Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.

Це була премʼєра «Слуга двох панів»!

Абсолютно новий Давид Петросян, але не втративши власного почерку, приголомшує вибухом фарб на ніжно-білому тлі дивовижних декорацій, гармонійним ансамблем акторів-однодумців, витонченим музичним оформленням!

Ну і як кажуть, не можна ставити «Ромео і Джульєтту» якщо нема Джульєтти, так і тут краще не братись за «Слугу» якщо нема у трупі Труфальдіно!

І тут окреме слово треба сказати про Івана Шарана. Який сягає у своїй грі інколи висот улюбленого Віталія Лінецького чи Луі де Фюнеса! Великий комедійний талант!

Квитків нема, тому реклами вистави не потребує!

Просто хочу сказати, що сьогодні на очах були сльози щастя за новий талановитий український театр!

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: театр вистава мистецтво

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Олексій Гончаренко

Сльози від щастя за новий український театр
Сльози від щастя за новий український театр

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