Театр на Контрактовій площі отримав нову назву

Протягом останніх років із балетного репертуару театру вилучили твори російських і радянських композиторів

Сьогодні, 19 вересня Київрада ухвалила рішення про перейменування комунального закладу «Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва» на комунальний «Театрально-видовищний заклад культури «Київський муніципальний академічний театр опери та балету». Скорочене найменування театру – Київська опера. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Рішення було прийнято на пленарному засіданні Київради.

За словами депутатки Київради і голови постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторії Мухи, стара назва театру не відповідала напрямам його діяльності, не розкривала його сучасний профіль, є застарілою та потребує осучаснення.

«Два роки тому театр відсвяткував своє 40-річчя. Всупереч викликам, спричинених воєнним станом, колектив театру зберігся, продовжує свою діяльність і демонструє позитивні результати. Протягом 40 років роботи театр значно змінився та трансформувався із суто дитячого та юнацького формату в культурний простір для всіх глядачів. Сьогодні в афіші театру налічується близько 60 постановок. Загалом за час існування театру тут провели понад 200 вистав, причому понад 40 із них поставили вперше. Це роботи композиторів-класиків, сучасних українських та іноземних авторів, серед яких – опери, балети, мюзикли, музичні казки, симфонічні та вокально-симфонічні концерти, а також освітні програми для різної аудиторії. Сьогодні це прогресивний та сучасний театр, який щосезону пропонує нові прем’єри та дивує як дорослих, так і дітей», – розповіла Вікторія Муха.

Депутатка наголосила, що протягом останніх років із балетного репертуару театру вилучили твори російських і радянських композиторів та впровадили виконання оперних вистав європейської класики в перекладах на українську мову, що дає змогу глядачу краще розуміти сюжет.

Раніше повідомлялося, що у Національному театрі ім. Івана Франка під час заміни оббивки на кріслах глядацької зали знайшли річ, яка стане музейним експонатом театру.

