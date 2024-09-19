Головна Київ Новини
search button user button menu button

Театр на Контрактовій площі отримав нову назву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Театр на Контрактовій площі отримав нову назву
Стара  назва театру не відповідала напрямам його діяльності
фото: з відкритих джерел

Протягом останніх років із балетного репертуару театру вилучили твори російських і радянських композиторів

Сьогодні, 19 вересня Київрада ухвалила рішення про перейменування комунального закладу «Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва» на комунальний «Театрально-видовищний заклад культури «Київський муніципальний академічний театр опери та балету». Скорочене найменування театру – Київська опера. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Рішення було прийнято на пленарному засіданні Київради.

За словами депутатки Київради і голови постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторії Мухи, стара  назва театру не відповідала напрямам його діяльності, не розкривала його сучасний профіль, є застарілою та потребує осучаснення.

«Два роки тому театр відсвяткував своє 40-річчя. Всупереч викликам, спричинених воєнним станом, колектив театру зберігся, продовжує свою діяльність і демонструє позитивні результати. Протягом 40 років роботи театр значно змінився та трансформувався із суто дитячого та юнацького формату в культурний простір для всіх глядачів. Сьогодні в афіші театру налічується близько 60 постановок. Загалом за час існування театру тут провели понад 200 вистав, причому понад 40 із них поставили вперше. Це роботи композиторів-класиків, сучасних українських та іноземних авторів, серед яких – опери, балети, мюзикли, музичні казки, симфонічні та вокально-симфонічні концерти, а також освітні програми для різної аудиторії. Сьогодні це прогресивний та сучасний театр, який щосезону пропонує нові прем’єри та дивує як дорослих, так і дітей», – розповіла Вікторія Муха.

Депутатка наголосила, що протягом останніх років із балетного репертуару театру вилучили твори російських і радянських композиторів та впровадили виконання оперних вистав європейської класики в перекладах на українську мову, що дає змогу глядачу краще розуміти сюжет.

Раніше повідомлялося, що у  Національному театрі ім. Івана Франка під час заміни оббивки на кріслах глядацької зали знайшли річ, яка стане музейним експонатом театру. 
 

Читайте також:

Теги: Київрада театр казки мистецтво вистава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Видатні кияни отримали нагороди
У списку Забужко, Сирський та Солов'яненко: видатні кияни отримали звання «Почесний громадянин»
Сьогодні, 14:31
Покриття витрат на викуп планується здійснити за рахунок надходжень до бюджету Києва від продажу та оренди земельних ділянок
Київрада ініціює викуп земельних ділянок, які увійшли до заказника «Протасів яр»
17 вересня, 16:43
У 2023 року Київрада проголосувала за присвоєння заказнику «Протасів Яр» імені Романа Ратушного
Битва за Протасів Яр: Київрада збирається розглянути два проєкти
17 вересня, 10:45
Отелло й Дездемону зіграли Андрій Ісаєнко й Марина Клімова
Чий «Отелло» кращий? Столичні театри змагаються за Шекспіра
13 вересня, 22:32
Передмову до книжки написав Віталій Чернецький, а для обкладинки використано роботу української художниці Катерини Лисовенко
У Британії збираються видати книгу про сучасне українське мистецтво
12 вересня, 17:45
Щорічно присуджується до восьми національних премій за такими номінаціями
Зеленський затвердив положення про Національну премію Шевченка
11 вересня, 14:24
Костянтин Пінчук очолював Дніпровський театр опери та балету із грудня 2018 року
Пішов із життя керівник Дніпровського театру опери та балету Костянтин Пінчук
5 вересня, 08:18
Щогодини впродовж дня на вокзалах можна буде почути вірші Максима Кривцова з позивним Далі, Юрія Руфа, Гліба Бабіча, Артема Довгополого, Олександра Гошилика та Іллі Чернілевського
«Укрзалізниця» транслюватиме на вокзалах поезію полеглих українських воїнів
29 серпня, 09:53
Про долю картини «Спаситель світу» декілька років не було новин
На таємному складі у Швейцарії знайдено найдорожчу картину у світі – Bild
23 серпня, 08:39

Новини

Забудова берегів столичного озера Вирлиця: суд ухвалив рішення
Забудова берегів столичного озера Вирлиця: суд ухвалив рішення
Декомунізація Києва: 13 міських об’єктів змінили назви
Декомунізація Києва: 13 міських об’єктів змінили назви
Театр на Контрактовій площі отримав нову назву
Театр на Контрактовій площі отримав нову назву
У списку Забужко, Сирський та Солов'яненко: видатні кияни отримали звання «Почесний громадянин»
У списку Забужко, Сирський та Солов'яненко: видатні кияни отримали звання «Почесний громадянин»
Керівний склад провідного проєктного інституту Києва викрито на співпраці з РФ
Керівний склад провідного проєктного інституту Києва викрито на співпраці з РФ
Забруднення Десни: кияни поскаржились на якість води, яка тече з кранів (відео)
Забруднення Десни: кияни поскаржились на якість води, яка тече з кранів (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Військовий, кавалер «Золотого хреста» сідає в тюрму
60K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
37K
19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
The New York Times пояснила, як у «Хезболли» опинилися пейджери з вибухівкою
6630
Міграційна служба назвала кількість хасидів, що прибули до Умані на святкування Рош га-Шана

Новини

Як маскуються іранські ракети «Фатх», які були передані Росії. Пояснення експерта
Сьогодні, 16:18
Купа брухту та «мінус» спостережний пункт: прикордонники показали, як нищать окупантів
Сьогодні, 12:36
МЗС Польщі запропонувало передати Крим ООН, щоб провести там «чесний референдум»
Сьогодні, 10:32
Без опадів та до 26°С тепла: прогноз погоди на 19 вересня
Сьогодні, 05:00
Окупанти обстріляли Харків: виникла пожежа
Сьогодні, 01:16
Битва за Покровськ буде кульмінацією кампанії Москви – The Guardian
Вчора, 23:46

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua