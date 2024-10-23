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Чи чекати третього сезону «Жіночого лікаря»? Зірка популярного серіалу дала велике інтерв’ю

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Серіал «Жіночий лікар». Фото знімального процесу
фото: facebook.com/oleksandra.lyuta

Акторка з «Жіночого лікаря» розказала про атмосферу під час зйомок серіалу

Українська акторка Олександра Люта, виконавиця головної ролі у серіалі «Жіночий лікар. Нове життя 2» в інтерв’ю «Главкому» повідомила, що третій сезон «Жіночого лікаря» вийде на екрани. Також виконавиця поділилася, в якій атмосфері проходили зйомки попередніх сезонів.

«Я знімаюся вже не в першому серіалі від Film.ua за продюсування Юлії Міщенко. Я з нею добре контактую, і вона побачила кількох персонажів, які мені дуже підходять. Юлія Міщенко – львів'янка, і вона дуже плекає розвиток українського кіно. Власне, поява україномовних серіалів за українськими сценаріями – її велика заслуга. Я теж підтримую україномовне кіно і знімалася тоді, коли воно ще було малобюджетним», – розповіла Люта.

За її словами, дуже комфортно, що на майданчику «Нового життя» не чути російської мови. Ще до повномасштабного вторгнення українська на майданчику була в пріоритеті і на цьому наголошували, а після 24.02.22 і наголошувати не треба – всі розуміють, що це мова агресора, зауважила акторка.

Також Олександра Люта прокоментувала той факт, що у серіалі є дуже схожа на неї акторка – дівчина із позивним Піранья. 

«Я її знаю давно.. (дівчину із позивним Піранья – «Главком») Тетяна Шавкова працює у драмтеатрі у Франківську, ми туди з однокурсниками часто їздимо на прем'єри. Ростик (Ростислав Держипільський – генеральний директор-художній керівник, народний артист України – «Главком») казав, що в нього з'явилась «молода Люта». Я приїхала, подивилась виставу, де вона грала – ну точно, один в один! Нас навіть плутали. А потім ми зустрілися на знімальному майданчику «Нового життя». Я кличу її «доця», – поділилася Люта.

Тетяну Шавкову інколи плутають з Олександрою Лютою
Тетяну Шавкову інколи плутають з Олександрою Лютою
колаж: glavcom.ua

Раніше Люта розказала, як її сім’я постраждала від репресій в СРСР. «По татовій лінії мій рід з села Дирдин Черкаської області. Нещодавно я дізналась, що прадіда було вислано на Сибір, як куркуля, бо він мав багато землі, совєти землю відібрали. Мефодія на Сибір вислали і дев’ятеро дітей залишили сиротами. Це було в 1939 році, коли народився мій тато», – поділилася Олександра Люта.

Також Люта розповіла, як відбувалося її становлення як української громадянки, а також, що посприяло її переходу на українську мову.

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Теги: лікар артист Ростислав Держипільський народний артист акторка

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