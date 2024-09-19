У списку Забужко, Сирський та Солов'яненко: видатні кияни отримали звання «Почесний громадянин»

Церемонію вручення нагород провів мер міста Віталій Кличко

Сьогодні 19 вересня, Київрада присвоїла звання «Почесний громадянин міста Києва» 15 видатним жителям столиці. Про це інформує пресслужба КМДА.

Видатні кияни отримали нагороди на пленарному засіданні Київської міської ради. Церемонію вручення нагород провів мер міста Віталій Кличко.

Так, звання «Почесний громадянин міста Києва» присвоєно:

театральному режисерові, засновникові та директору – художньому керівнику театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний драматичний театр на Подолі» у 1987-2021 роках Малахову Віталію Юхимовичу (посмертно);

організаторці бібліотечної справи, генеральній директорці Національної бібліотеки України для дітей, президентці Національної секції Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги, президентці громадської організації «Українська асоціація працівників бібліотеки для дітей» Гордієнко Аллі Іванівні;

директорові ТОВ «Київ-Класик», художньому керівнику – головному диригенту симфонічного оркестру «Київ-Класик», диригенту Державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка» Макаренку Герману Георгійовичу;

Герою України, українському хоровому диригентові, генеральному директору – художньому керівнику Національної заслуженої академічної капели України «ДУМКА» Савчуку Євгену Герасимовичу;

Герою України, українському композиторові, почесному співголові Національної спілки композиторів України Станковичу Євгену Федоровичу;

Послу Миру, українському науковцю-культурологу і мистецтвознавцю, ректору Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, члену-кореспонденту Національної академії мистецтв України Тимошенку Максиму Олеговичу;

українському науковцю, лікарю-хірургу, директору Державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» Національної академії медичних наук України Усенку Олександру Юрійовичу;

викладачу кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, офіцеру управління 1 десантно-штурмового батальйону 95 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Антіпову Денису Геннадійовичу (посмертно);

голові громадської організації «Київське крайове братство ветеранів ОУН і УПА та інших національно-визвольних формувань» Васкулу Оресту Петровичу (посмертно);

вченому в галузі сільськогосподарської меліорації та історії природознавства, директору Національної сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук, академіку НААН України Вергунову Віктору Анатолійовичу;

директорові Природничо-наукового ліцею № 145 Печерського району м. Києва Левтіку Миколі Миколайовичу;

художньому керівнику опери Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка Солов’яненку Анатолію Анатолійовичу;

художньому керівнику опери Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка Солов’яненку Анатолію Анатолійовичу; Герою України, Головнокомандувачу Збройних Сил України, командувачу оборони Києва у 2022 році, генералу Сирському Олександру Станіславовичу;

письменниці, поетесі Забужко Оксані Стефанівні;

ректору Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра Злотнику Олександру Йосиповичу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і українська поетеса та письменниця Ліна Костенко отримали звання «Почесного громадянина міста Києва»