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    Київську облдержадміністрацію виселяють зі столиці - ЗМІ

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    Київську облдержадміністрацію виселяють зі столиці - ЗМІ

    Для Київської ОДА виділено приміщення у Вишгороді

    Київська обласна державна адміністрація невдовзі має переїхати у Вишгород. Про це повідомляє Depo.Київ із посиланням на власні джерела в Київській ОДА.

    На засіданні Кабміну було прийнято рішення про виділення штату адміністрації приміщення у Вишгороді.

    Відомо, що трьохповерхове приміщення має площу 8200 квадратних метрів, також тут є підземний паркінг.

    Нагадаємо, що Київська обласна адміністрація знаходиться в Києві за адресою бульвар Лесі Українки, 1. У цій же будівлі знаходиться Центральна виборча комісія.

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