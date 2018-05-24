Київську облдержадміністрацію виселяють зі столиці - ЗМІ
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Розсилка
Для Київської ОДА виділено приміщення у Вишгороді
Київська обласна державна адміністрація невдовзі має переїхати у Вишгород. Про це повідомляє Depo.Київ із посиланням на власні джерела в Київській ОДА.
На засіданні Кабміну було прийнято рішення про виділення штату адміністрації приміщення у Вишгороді.
Відомо, що трьохповерхове приміщення має площу 8200 квадратних метрів, також тут є підземний паркінг.
Нагадаємо, що Київська обласна адміністрація знаходиться в Києві за адресою бульвар Лесі Українки, 1. У цій же будівлі знаходиться Центральна виборча комісія.