«Київтеплоенерго» замінило «Київенерго»: що потрібно знати киянам

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«Київтеплоенерго» надало необхідну інформацію для споживачів гарячої води та опалення

З травня 2018 року виконавцем послуг з постачання гарячої води та опалення замість ПАТ «Київенерго» стало КП «Київтеплоенерго». У зв’язку з цим прес-служба КП «Київтеплоенерго» надала необхідну інформацію для споживачів.

Комунальним концерном «Центр комунального сервісу» здійснюється комплексне обслуговування споживачів житлово-комунальних послуг за принципом «єдиного вікна».

У сервісних центрах та за допомогою онлайн-сервісів споживачі мають змогу отримати консультації щодо послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання, в тому числі прийняти документи на укладення договору, провести звіряння, передати показники, замовити встановлення, заміну чи опломбування лічильників та сплатити за спожиті послуги.

Зазначається, що переукладати договір з постачальником КП «Київтеплоенерго» потрібно у разі відсутності договору з «Київенерго» або у зв’язку з закінченням терміну дії договору чи зміною власника житла.

Особові рахунки абонентів КП «Київтеплоенерго» будуть тотожними з рахунками попереднього надавача послуг.

«Однак кошти, сплачені абонентами у травні за послуги, спожиті у квітні, зараховані на користь КП «Київенегро». Реквізити для сплати у червні за травень будуть вказані у Ваших платіжних повідомленнях КП «Київтеплоенерго», - йдеться в повідомленні.

Для зручності споживачів Центром комунального сервісу було впроваджено онлайн-сервіс передачі показань через особистий кабінет на сайті. Ознайомитися з покроковою інструкцією для реєстрації можна за посиланням - https://cks.com.ua/main_help/cabinet_faq/. Для передачі показань квартирних приладів обліку опалення та гарячої води без подальшої сплати потрібно обрати адресу, натиснути кнопку «Внести показання лічильників», яка знаходиться внизу рахунку, ввести поточні показання та поставити відмітку бойлеру (за наявності). По завершенню - натиснути кнопку «Надіслати дані».

Окрім особистого кабінету, показання можна передати:

за телефоном ЦКС (044) 247-40-40 (з 8:00 до 20:00)

у будь якому Центрі комунального сервісу.

«З питань щодо відключення гарячого водопостачання Київська міська державна адміністрація створила для Вас сервіс, в якому можна не тільки дізнатися про причини відключення послуг і залишити заявку про аварійні ситуації, а й отримати інформацію про обслуговуючу організацію, наявність будинкового лічильника тепла та отримувати оперативні повідомлення на пошту. https://1557.kyiv.ua/ або (044)-500-1557 (із мобільного)», - інформують у «Київтеплоенерго».

Як повідомлялося, НАК «Нафтогаз України» відмовляється підписати договір на поставку газу КП «Київтеплоенерго», поки Київська міська державна адміністрація не приймає на себе всі зобов'язання з погашення заборгованостей, передбачені законом України «Про теплопостачання».

Мер міста Віталій Кличко заявив, що «Київтеплоенерго» не може взяти на себе боргові зобов’язання «Київенерго», розмір яких майже 5 млрд грн.