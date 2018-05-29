  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    «Київводоканал» попереджає: у квитанції за травень не буде субсидії

    • Розсилка
    «Київводоканал» попереджає: у квитанції за травень не буде субсидії

    У компанії запевняють, що цей обсяг субсидій буде обов’язково вказаний у наступних квитанціях

    Постановою Кабінету міністрів України №329 від 27 квітня 2018 року змінено порядок нарахування субсидій громадянам України: зараз здійснюється технічний процес нарахування за новим порядком.

    «Київводоканал» повідомив, що у зв’язку з цим розмір субсидії за травень не буде відображений у квитанції.

    «Не хвилюйтесь, цей обсяг субсидій буде обов’язково вказаний у наступних квитанціях на сплату житлово-комунальних послуг», - заспокоюють у компанії.

    «Київводоканал» наполегливо просить сплатити суму, яка буде зазначена у квитанції, щоб не накопичувати борг, який стане підставою для позбавлення субсидій у подальшому. «У наступних квитанціях вам буде здійснено перерахунок з урахуванням отриманої субсидії», - запевняють у компанії.

    Більш детальну інформацію про нарахування субсидій ви зможете знайти на урядовому сайті - http://teplo.gov.ua/#subsidii або за телефоном урядової «гарячої лінії» - 1545. 

    Читайте також матеріал «Главкома» Субсидії по-новому. Як уряд косить пільговиків

     

    Читайте також
    Кабмін борг субсидія Київводоканал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ