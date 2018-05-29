«Київводоканал» попереджає: у квитанції за травень не буде субсидії

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У компанії запевняють, що цей обсяг субсидій буде обов’язково вказаний у наступних квитанціях

Постановою Кабінету міністрів України №329 від 27 квітня 2018 року змінено порядок нарахування субсидій громадянам України: зараз здійснюється технічний процес нарахування за новим порядком.

«Київводоканал» повідомив, що у зв’язку з цим розмір субсидії за травень не буде відображений у квитанції.

«Не хвилюйтесь, цей обсяг субсидій буде обов’язково вказаний у наступних квитанціях на сплату житлово-комунальних послуг», - заспокоюють у компанії.

«Київводоканал» наполегливо просить сплатити суму, яка буде зазначена у квитанції, щоб не накопичувати борг, який стане підставою для позбавлення субсидій у подальшому. «У наступних квитанціях вам буде здійснено перерахунок з урахуванням отриманої субсидії», - запевняють у компанії.

Більш детальну інформацію про нарахування субсидій ви зможете знайти на урядовому сайті - http://teplo.gov.ua/#subsidii або за телефоном урядової «гарячої лінії» - 1545.

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