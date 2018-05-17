Субсидії по-новому. Як уряд косить пільговиків
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Розсилка
Хто втратить право на пільги
З 1 травня 2018 року в Україні почала діяти нова урядова програма житлових субсидій. Вона змінює систему часткової компенсації вартості комунальних послуг населенню. У зв’язку з цим потенційні субсидіанти повинні вже цього місяця подати нові дані в управління соцзахиству. Якщо раніше субсидію автоматично перепризначали на новий період раз на рік - у травні - і окремо розраховували її розмір на літній і зимовий період, то тепер це відбуватиметься двічі на рік – у травні і жовтні.
З чим пов’язані ці зміни? За три останні роки – з 2015 по 2017 роки - обсяг фінансування субсидій для населення з держбюджету зріс з 8 млрд до 61 млрд грн. Саме тому коштів хронічно не вистачає. В 2017 році з бюджету так і не був повністю покритий дефіцит по цій статті, що утворився з урахуванням реальних витрат підприємств теплокомуненерго на послуги населенню. 15-20 млрд грн боргу за субсидіями перекочувало у 2018 рік. А в цьогорічному бюджеті на субсидії виділено лише 55 млрд грн! Отже, на субсидії на цей рік в бюджеті залишиться лише 35-40 млрд, приблизно вдвічі менше, від потреби минулого року.
Звісно, в таких умовах уряд шукає різні шляхи: найпростіший – скоротити кількість пільговиків. Завдяки новій системі призначення субсидій, 15-20% тих, хто сьогодні їх отримує, з початку нового опалювального сезону можуть втратити ці виплати. Про це розповів директор департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко. Нова програма спрямована на жорсткіший контроль уряду за доходами і матеріальним станом отримувачів субсидій з метою скорочення видатків у державному бюджеті.
У Мінсоцполітики поспішили заспокоїти громадян: «Переважній більшості громадян, які отримують субсидії та не мають щойно куплених предметів розкоші, нових автомобілів, або у складі сімей яких немає працездатних осіб, що декларують нульові ставки доходу – загалом це приблизно 80-85% нинішніх субсидіантів - як і раніше, державну допомогу буде перепризначено в автоматичному режимі і без необхідності звертатися до органів соціального захисту».
З цього повідомлення випливає, що решті (15-20%) громадян, які претендують на субсидії, доведеться звернутися до органів соціального захисту за переоформленням виплат. Треба повторно подати заяву і декларацію. Ці документи можна вільно скачати на сайті профільного міністерства, там же наведені зразки, як оформляти ці документи.
Як вже повідомляв «Главком», головна відмінність у тому, що тепер в окремому розділі потрібно буде вказувати дохід від здачі молока, квартири в оренду, отриманих за кордоном доходів. Заповнюючи у декларації інформацію про членів сім`ї, важливо звертати увагу на «Примітки*», де уточнюється, яку інформацію потрібно подавати: «Інформація про фактичне проживання особи за адресою, а також про перебування особи за кордоном сукупно понад 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії». Це важлива інформація: в разі, якщо хтось із членів сім`ї зареєстрований, але не проживає, комісія служби соцзахисту встановлює, чи враховувати цю інформацію під час розрахунку субсидії.
За даними Мінсоцполітики, з 1 травня збереглося право оформити субсидію не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих у помешканні осіб. У декларації треба написати: «зареєстровані, але не проживають».
А ще Декларацію доповнено новим розділом ІV: «Відомості про транспортні засоби, … з дати випуску яких минуло менше ніж 5 років (крім мопеда), що перебувають у власності або володінні осіб, які входять до складу домогосподарства, а також членів сім’ї осіб незалежно від реєстрації їхнього місця проживання (фактичного місця проживання)».
Кому потрібно повторно подати документи на переоформлення субсидії
За даними Мінсоцполітики, «повторно - заяву і декларацію - потрібно подати: орендарям житла; внутрішньо переміщеним особам; тим сім'ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а осіб, що фактично проживають у помешканні; тим сім'ям, де люди працездатного віку, але які не працюють, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати; тим сім'ям, у складі протягом останнього року відбулися зміни; тим сім'ям, які станом на травень 2018 року мають понад двомісячну заборгованість за житлово-комунальні послуги і не погасять її до червня 2018-го».
Уряд заявив, що тепер тим, хто дійсно є безробітним, необхідно стати на облік до центру зайнятості. А людям працездатного віку, хто претендує на субсидію, але не реєструється як безробітний, бо насправді працює без оформлення в Україні або за кордоном, органи соцзахисту автоматом рахуватимуть дохід три прожиткові мінімуми – 5286 гривень. Це, нібито, стимулюватиме українців до офіційного працевлаштування, сприятиме детінізації та усуне можливість, коли субсидію насправді отримують люди з достатньо високими доходами.
Хто втратить субсидії в Україні
Віталій Музиченко підтверджує: субсидії можуть втратити люди, які мають нові автомобілі. «Це автомобілі, не старіші 5 років. Тобто, роль грає не факт покупки протягом останніх 5 років, а просто наявність автомобіля, з дня випуску якого минуло менше часу. Тобто, це достатньо коштовні речі», — пояснив він. Також на субсидію не зможуть претендувати ті, хто має житло великої квадратури. «Для квартир – це 120 квадратних метрів, для будинків — 200. Але є виключення для багатодітних, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу — тобто, там, де дійсно проживає велика кількість громадян», — говорить експерт. За його словами, нові правила призначення виплат мають підвищити ефективність програми житлових субсидій. «Передбачено більше стимулів для того, щоб наші працездатні громадяни, які не працюють, все-таки вирішували питання щодо свого працевлаштування й отримання доходів. І головне, щоб вони ці доходи показували», — сказав Музиченко.
Далі ріст боргів за послуги ЖКГ?
Цілком очевидно, що через скорочення обсягів субсидіювання Україну очікує новий виток нарощування боргів за комунальні послуги, газ та електроенергію. У 2017 році отримувачами субсидій стала більша половина українських сімей (майже 8 млн домогосподарств), що свідчить про надзвичайно високий рівень бідності українців.
За даними НАК «Нафтогаз України», на 8 травня 2018 року сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед «Нафтогазом» - близько 31,6 млрд грн., з них за 2018 р. — майже 11 млрд грн.
«Так за січень заборгованість за послуги ЖКХ становила 36,9 млрд грн. за лютий – 40 млрд грн, за березень – 42,7 млрд грн. Левова частка цієї заборгованості складає борг за газ, централізоване опалення і гарячу воду», - розповів Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста», у прес-центрі «Главкома».
Норми скоротять, за економію нагородять
За даними Кабінету Міністрів, з метою стимулювання енергозбереження з 1 травня 2018 року соціальна норма на газове опалення буде наближена до реальних обсягів споживання і становитиме 4,5 кубометрів на 1 квадратний метр площі (було 5,0), електроопалення – 30 кВт. год (було 51) на 1 квадратний метр площі житла. При призначенні субсидії на понаднормову площу житла, норма може бути збільшена не більш ніж на 30%.
За новими правилами, тепер субсидія буде покривати не 330 кубометрів газу на опалення квартири площею 60 кв. м, а тільки 300. За додаткові 30 кубів доведеться платити, а це, згідно з навіть нинішніми тарифами, плюс 204 гривні в платіжки. Що стосується тепла, то в квартирі з центральним опаленням площею 60 кв. м субсидія покриватиме на 0,7 Гкал менше (замість 3,28 - 2,5 Гкал). Таким чином, якщо, наприклад, сім'я в Києві не скоротить споживання, їй доведеться заплатити додаткові 1411 грн.
Внутрішньо-переміщені особи відтепер зможуть оформити субсидію без договору оренди житла – лише на підставі заяви і декларації, вказавши склад сім`ї. Заява стане приводом для обстеження матеріально-побутових умов, а сам акт про обстеження – підставою для призначення субсидії, кажуть в уряді.
Спрощено процедуру отримання субсидій для жителів об’єднаних територіальних громад. Відтепер адміністрації Об`єднаних територіальних громад мають право приймати від громадян документи для оформлення субсидії для передачі їх органам соціального захисту населення. Механізм повторює практику звернень до сільських і селищних рад.
Уряд також має намір преміювати домогосподарства за економію ресурсів за підсумками цього опалювального сезону. Під монетизацію підпадають зекономлені домогосподарствами 150 кіловат-годин електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу (від обсягу, на який домогосподарству була надана субсидія). У грошовому еквіваленті це майже 700 гривень. Субсидіантам, які економно використовували ресурси, треба так само – до 1 вересня - подати заяву у місцеве управління соціального захисту населення, на підставі якої здійснюватиметься виплата винагороди за енергоефективність.
Інформацію про наявність економії кожен отримувач субсидії може відслідковувати у своїй платіжці або шляхом звернення до постачальника газу чи електроенергії, якщо вони використовуються для опалення.
Нормативи, які використовуються з 1 травня 2018 року для розрахунку субсидій
|
СОЦІАЛЬНІ НОРМАТИВИ 2018
|
Послуга
|
|
Нова норма
|
НОРМА ЖИТЛА для:
|
централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання)
|
|
13,65 м2 на особу + 35,22 м2
|
оплати користування житлом/утримання житла, управління багатоквартирним будинком
|
13,65 м2 на особу + 35,22 м2
|
ТЕПЛОВА ЕНЕРГІЯ:
|
на опалення
|
|
0,0431 Гкал на 1 кв. метр опалюваної площі * кориг. коеф. (в опалювальний період)
|
СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ:
|
на опалення
|
|
4,5 м3 на 1 м2 площі * кориг. коеф. (в опалювальний період)
|
на газову плиту (приготування їжі)
|
|
3,3 м3 на особу
|
на газову плиту (приготування їжі і підігрів води)
|
|
5,4 м3 на особу
|
на газову плиту і водонагрівач
|
|
10,5 м3 на особу
|
ВОДОПОСТАЧАННЯ:
|
постачання холодної води
|
|
2,4 м3 на особу (за наявності централізованого постачання гарячої води)
|
4,0 м3 на особу (за відсутності централізованого постачання гарячої води)
|
постачання гарячої води
|
|
1,6 м3 на особу
|
СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ:
|
на опалення
|
|
30 кВт.год на 1 м2 площі * кориг. коеф. (в опалювальний період)
|
у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами
|
|
110 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за наявності централізованого постачання гарячої води)
|
130 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за відсутності централізованого постачання гарячої води)
|
у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами
|
|
70 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за наявності централізованого постачання гарячої води)
|
100 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за відсутності централізованого постачання гарячої води)
Наталка Прудка, «Главком»