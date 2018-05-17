Субсидії по-новому. Як уряд косить пільговиків

Фото: Kherson.life Прем'єр-міністр Володимир Гройсман та глава Мінсоцполітики Андрій Рева

Хто втратить право на пільги

З 1 травня 2018 року в Україні почала діяти нова урядова програма житлових субсидій. Вона змінює систему часткової компенсації вартості комунальних послуг населенню. У зв’язку з цим потенційні субсидіанти повинні вже цього місяця подати нові дані в управління соцзахиству. Якщо раніше субсидію автоматично перепризначали на новий період раз на рік - у травні - і окремо розраховували її розмір на літній і зимовий період, то тепер це відбуватиметься двічі на рік – у травні і жовтні.

З чим пов’язані ці зміни? За три останні роки – з 2015 по 2017 роки - обсяг фінансування субсидій для населення з держбюджету зріс з 8 млрд до 61 млрд грн. Саме тому коштів хронічно не вистачає. В 2017 році з бюджету так і не був повністю покритий дефіцит по цій статті, що утворився з урахуванням реальних витрат підприємств теплокомуненерго на послуги населенню. 15-20 млрд грн боргу за субсидіями перекочувало у 2018 рік. А в цьогорічному бюджеті на субсидії виділено лише 55 млрд грн! Отже, на субсидії на цей рік в бюджеті залишиться лише 35-40 млрд, приблизно вдвічі менше, від потреби минулого року.

Звісно, в таких умовах уряд шукає різні шляхи: найпростіший – скоротити кількість пільговиків. Завдяки новій системі призначення субсидій, 15-20% тих, хто сьогодні їх отримує, з початку нового опалювального сезону можуть втратити ці виплати. Про це розповів директор департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко. Нова програма спрямована на жорсткіший контроль уряду за доходами і матеріальним станом отримувачів субсидій з метою скорочення видатків у державному бюджеті.

У Мінсоцполітики поспішили заспокоїти громадян: «Переважній більшості громадян, які отримують субсидії та не мають щойно куплених предметів розкоші, нових автомобілів, або у складі сімей яких немає працездатних осіб, що декларують нульові ставки доходу – загалом це приблизно 80-85% нинішніх субсидіантів - як і раніше, державну допомогу буде перепризначено в автоматичному режимі і без необхідності звертатися до органів соціального захисту».

З цього повідомлення випливає, що решті (15-20%) громадян, які претендують на субсидії, доведеться звернутися до органів соціального захисту за переоформленням виплат. Треба повторно подати заяву і декларацію. Ці документи можна вільно скачати на сайті профільного міністерства, там же наведені зразки, як оформляти ці документи.

Як вже повідомляв «Главком», головна відмінність у тому, що тепер в окремому розділі потрібно буде вказувати дохід від здачі молока, квартири в оренду, отриманих за кордоном доходів. Заповнюючи у декларації інформацію про членів сім`ї, важливо звертати увагу на «Примітки*», де уточнюється, яку інформацію потрібно подавати: «Інформація про фактичне проживання особи за адресою, а також про перебування особи за кордоном сукупно понад 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії». Це важлива інформація: в разі, якщо хтось із членів сім`ї зареєстрований, але не проживає, комісія служби соцзахисту встановлює, чи враховувати цю інформацію під час розрахунку субсидії.

За даними Мінсоцполітики, з 1 травня збереглося право оформити субсидію не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих у помешканні осіб. У декларації треба написати: «зареєстровані, але не проживають».

А ще Декларацію доповнено новим розділом ІV: «Відомості про транспортні засоби, … з дати випуску яких минуло менше ніж 5 років (крім мопеда), що перебувають у власності або володінні осіб, які входять до складу домогосподарства, а також членів сім’ї осіб незалежно від реєстрації їхнього місця проживання (фактичного місця проживання)».

Що таке субсидії

Відшкодування витрат на оплату управління багатоквартирним будинком, користування житлом або його утримання та комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та рідких нечистот), а також один раз на рік субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива проводиться державою через надання громадянам щомісячної адресної безготівкової субсидії. Субсидія є безповоротною і її отримання не пов'язане і не тягне за собою зміни форми власності житла.

Кому потрібно повторно подати документи на переоформлення субсидії

За даними Мінсоцполітики, «повторно - заяву і декларацію - потрібно подати: орендарям житла; внутрішньо переміщеним особам; тим сім'ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а осіб, що фактично проживають у помешканні; тим сім'ям, де люди працездатного віку, але які не працюють, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати; тим сім'ям, у складі протягом останнього року відбулися зміни; тим сім'ям, які станом на травень 2018 року мають понад двомісячну заборгованість за житлово-комунальні послуги і не погасять її до червня 2018-го».

Уряд заявив, що тепер тим, хто дійсно є безробітним, необхідно стати на облік до центру зайнятості. А людям працездатного віку, хто претендує на субсидію, але не реєструється як безробітний, бо насправді працює без оформлення в Україні або за кордоном, органи соцзахисту автоматом рахуватимуть дохід три прожиткові мінімуми – 5286 гривень. Це, нібито, стимулюватиме українців до офіційного працевлаштування, сприятиме детінізації та усуне можливість, коли субсидію насправді отримують люди з достатньо високими доходами.

Хто втратить субсидії в Україні

Віталій Музиченко підтверджує: субсидії можуть втратити люди, які мають нові автомобілі. «Це автомобілі, не старіші 5 років. Тобто, роль грає не факт покупки протягом останніх 5 років, а просто наявність автомобіля, з дня випуску якого минуло менше часу. Тобто, це достатньо коштовні речі», — пояснив він. Також на субсидію не зможуть претендувати ті, хто має житло великої квадратури. «Для квартир – це 120 квадратних метрів, для будинків — 200. Але є виключення для багатодітних, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу — тобто, там, де дійсно проживає велика кількість громадян», — говорить експерт. За його словами, нові правила призначення виплат мають підвищити ефективність програми житлових субсидій. «Передбачено більше стимулів для того, щоб наші працездатні громадяни, які не працюють, все-таки вирішували питання щодо свого працевлаштування й отримання доходів. І головне, щоб вони ці доходи показували», — сказав Музиченко.

Далі ріст боргів за послуги ЖКГ?

Цілком очевидно, що через скорочення обсягів субсидіювання Україну очікує новий виток нарощування боргів за комунальні послуги, газ та електроенергію. У 2017 році отримувачами субсидій стала більша половина українських сімей (майже 8 млн домогосподарств), що свідчить про надзвичайно високий рівень бідності українців.

За даними НАК «Нафтогаз України», на 8 травня 2018 року сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед «Нафтогазом» - близько 31,6 млрд грн., з них за 2018 р. — майже 11 млрд грн.

«Так за січень заборгованість за послуги ЖКХ становила 36,9 млрд грн. за лютий – 40 млрд грн, за березень – 42,7 млрд грн. Левова частка цієї заборгованості складає борг за газ, централізоване опалення і гарячу воду», - розповів Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста», у прес-центрі «Главкома».

Норми скоротять, за економію нагородять

За даними Кабінету Міністрів, з метою стимулювання енергозбереження з 1 травня 2018 року соціальна норма на газове опалення буде наближена до реальних обсягів споживання і становитиме 4,5 кубометрів на 1 квадратний метр площі (було 5,0), електроопалення – 30 кВт. год (було 51) на 1 квадратний метр площі житла. При призначенні субсидії на понаднормову площу житла, норма може бути збільшена не більш ніж на 30%.

За новими правилами, тепер субсидія буде покривати не 330 кубометрів газу на опалення квартири площею 60 кв. м, а тільки 300. За додаткові 30 кубів доведеться платити, а це, згідно з навіть нинішніми тарифами, плюс 204 гривні в платіжки. Що стосується тепла, то в квартирі з центральним опаленням площею 60 кв. м субсидія покриватиме на 0,7 Гкал менше (замість 3,28 - 2,5 Гкал). Таким чином, якщо, наприклад, сім'я в Києві не скоротить споживання, їй доведеться заплатити додаткові 1411 грн.

Внутрішньо-переміщені особи відтепер зможуть оформити субсидію без договору оренди житла – лише на підставі заяви і декларації, вказавши склад сім`ї. Заява стане приводом для обстеження матеріально-побутових умов, а сам акт про обстеження – підставою для призначення субсидії, кажуть в уряді.

Спрощено процедуру отримання субсидій для жителів об’єднаних територіальних громад. Відтепер адміністрації Об`єднаних територіальних громад мають право приймати від громадян документи для оформлення субсидії для передачі їх органам соціального захисту населення. Механізм повторює практику звернень до сільських і селищних рад.

Уряд також має намір преміювати домогосподарства за економію ресурсів за підсумками цього опалювального сезону. Під монетизацію підпадають зекономлені домогосподарствами 150 кіловат-годин електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу (від обсягу, на який домогосподарству була надана субсидія). У грошовому еквіваленті це майже 700 гривень. Субсидіантам, які економно використовували ресурси, треба так само – до 1 вересня - подати заяву у місцеве управління соціального захисту населення, на підставі якої здійснюватиметься виплата винагороди за енергоефективність.

Інформацію про наявність економії кожен отримувач субсидії може відслідковувати у своїй платіжці або шляхом звернення до постачальника газу чи електроенергії, якщо вони використовуються для опалення.

Про те, що нормативи для розрахунку субсидій були завищеними, свідчить той факт, що, в 2017 році за результатами опалювального сезону до бюджету країни було повернуто невикористані субсидії на такі суми: газопостачальними підприємствами – 6,2 млрд грн, теплопостачальними – 1,1 млрд. грн., водопостачальними – 650,1 млн грн, електропостачальними – 290,7 млн грн. Така ж ситуація була і в 2016 році. Тобто кошти від субсидії приходили, а сім’я апріорі не в силі спожити послуг більше, хіба відчиняти кватирку і «гріти» повітря.

Нормативи, які використовуються з 1 травня 2018 року для розрахунку субсидій

СОЦІАЛЬНІ НОРМАТИВИ 2018 Послуга Нова норма НОРМА ЖИТЛА для: централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання) 13,65 м2 на особу + 35,22 м2

на сім’ю оплати користування житлом/утримання житла, управління багатоквартирним будинком 13,65 м2 на особу + 35,22 м2

на сім’ю ТЕПЛОВА ЕНЕРГІЯ: на опалення 0,0431 Гкал на 1 кв. метр опалюваної площі * кориг. коеф. (в опалювальний період) СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ: на опалення 4,5 м3 на 1 м2 площі * кориг. коеф. (в опалювальний період) на газову плиту (приготування їжі) 3,3 м3 на особу на газову плиту (приготування їжі і підігрів води) 5,4 м3 на особу на газову плиту і водонагрівач 10,5 м3 на особу ВОДОПОСТАЧАННЯ: постачання холодної води 2,4 м3 на особу (за наявності централізованого постачання гарячої води) 4,0 м3 на особу (за відсутності централізованого постачання гарячої води) постачання гарячої води 1,6 м3 на особу СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ: на опалення 30 кВт.год на 1 м2 площі * кориг. коеф. (в опалювальний період) у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами 110 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за наявності централізованого постачання гарячої води) 130 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за відсутності централізованого постачання гарячої води) у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами 70 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за наявності централізованого постачання гарячої води) 100 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за відсутності централізованого постачання гарячої води)

Наталка Прудка, «Главком»