Ніби в Нідерландах. У центрі Києва розквітли 100 тис. тюльпанів (фото, відео)

100 тисяч тюльпанів символізують повагу нідерландців до Героїв Небесної сотні

100 тисяч тюльпанів розквітли в центрі Києва та радують мешканців та гостей столиці.

Пів року тому на Майдані Незалежності та біля будівлі Міністерства закордонних справ України висадили 100 тисяч цибулин тюльпанів різних сортів. Квіти були привезені з Королівства Нідерланди за ініціативи Почесного консула України у м. Амстердам Еміля де Севрена Жакета та за підтримки Надзвичайного та Повноважного Посла України в Нідерландах Всеволода Ченцова.

100 тисяч тюльпанів символізують повагу нідерландців до героїв та героїнь Небесної сотні.

Сорти були підібрані за кольорами – жовті, жовтогарячі, червоні (Banjaluka, Blushing Apeldoorn, Jan Seignette, Orange Lion, Oranje van Eijk, Oranje Breeze), рожеві (Salmon van Eijk) та фіолетові (Negrita Purple). Залежно від сорту тюльпани мають різну висоту і створюють об’ємну картину.

Нагадаємо, виставка тюльпанів, яка повинна була відкритися на території Печерського ландшафтного парку «Співоче» 1 травня, запрацює 7 травня.