Кілька тролейбусних маршрутів у Києві не будуть працювати
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Тимчасово змінять роботу тролейбуси маршрутів №№ 6, 18, 28, 33
Із 23:00 6 лютого до 5:00 7 лютого змінять роботу тролейбуси маршрутів №№ 6, 18, 28, 33 у зв’язку з незакінченими аварійними роботами з відновлення водопроводу на розі вулиць Кирилівської і Тульчинської в районі стадіону «Спартак».
Про це інформують в КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».
На цей час буде скореговано рух:
- тролейбусів маршруту № 6 – від Майдану Незалежності до вул. Мельникова, далі вул. О. Теліги – вул. Новокостянтинівська – вул. Кирилівська, далі – за діючим маршрутом;
- тролейбусів маршруту № 18 від Майдану Незалежності до вул. Мельникова, далі вул. О. Теліги – вул. Новокостянтинівська – вул. Кирилівська, далі – за діючим маршрутом;
- тролейбусів маршруту № 28 від станції метро «Лук’янівська» до вул. Мельникова, далі вул. О. Теліги – вул. Новокостянтинівська – вул. Кирилівська, далі – за постійним маршрутом;
- тролейбусів маршруту № 33 від залізничного вокзалу «Південний» до вул. Мельникова, потім вул. О. Теліги – вул. Новокостянтинівська – вул. Кирилівська, далі – за діючим маршрутом.