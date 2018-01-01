Кілька тролейбусних маршрутів у Києві не будуть працювати

Тимчасово змінять роботу тролейбуси маршрутів №№ 6, 18, 28, 33

Із 23:00 6 лютого до 5:00 7 лютого змінять роботу тролейбуси маршрутів №№ 6, 18, 28, 33 у зв’язку з незакінченими аварійними роботами з відновлення водопроводу на розі вулиць Кирилівської і Тульчинської в районі стадіону «Спартак». Про це інформують в КП «Київпастранс», повідомляє «Главком». На



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Тимчасово змінять роботу тролейбуси маршрутів №№ 6, 18, 28, 33

Із 23:00 6 лютого до 5:00 7 лютого змінять роботу тролейбуси маршрутів №№ 6, 18, 28, 33 у зв’язку з незакінченими аварійними роботами з відновлення водопроводу на розі вулиць Кирилівської і Тульчинської в районі стадіону «Спартак».

Про це інформують в КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».

На цей час буде скореговано рух: